نورمفیدی: گلستان در بحران آب قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه جمعه در دیدار با وزیر نیرو، ابتدا با تجلیل از دستاوردهای انقلاب اسلامی، آن را نقطه عطف رهایی ایران از سلطه بیگانگان خواند و اظهار کرد: بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب که کمتر به آن توجه شده، رهایی کشور از سلطه‌ی قرون‌طولانی بیگانگان است.

وی افزود: امام خمینی(ره) با توکل به خدا و تحمل رنج‌ها ملت را از گذشته‌ای سیاه نجات داد و این نعمتی است که باید تا قیامت شکرگزار آن باشیم.

آیت‌الله نورمفیدی سپس با اشاره به دشواری‌های مدیریت در شرایط کنونی نظام گفت: مسئولیت امروز دشوار است، اما همان روحیه‌ای که در گذشته باعث شد ملت ایران در برابر تهدیدها نلرزد، امروز نیز می‌تواند با اراده و عزم راسخ مقام معظم رهبری پشتوانه حل مشکلات باشد.

نورمفیدی در ادامه با هشدار نسبت به وضعیت منابع آب استان گفت: مسئله آب در گلستان در معرض خطر جدی قرار دارد. بهره‌برداری بی‌رویه زنگ خطری است که در برخی مناطق به فرونشست زمین منجر شده است.

وی همچنین به وضعیت کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: کشاورزی ما توسعه نیافته و نمونه آن توقف تقریبی کشت پنبه به دلیل مشکلات اقتصادی است که نیازمند تدبیر و حمایت جدی است.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه بارش‌های اخیر هرچند نعمتی الهی است، کافی نیست، افزود: برداشت بی‌رویه ادامه دارد و شهرهایی مانند گرگان در تنش آبی هستند که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است.

در پایان این دیدار، بر لزوم تخصیص بودجه مناسب و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای حل معضل آب و تقویت کشاورزی در استان تأکید شد.