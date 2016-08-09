قاتل سریالی دانش آموزان دختر پس از ۲۶ سال به دام افتاد

باشگاه خبرنگاران نوشت: بازرسان در جستجوها در منطقه وقوع جرم، سیاه‌چالی را یافتند که می‌توانست محیط مناسبی برای نگهداری دانش‌آموز ربوده شده باشد.

پس از بازرسی از این سیاه چاله چندین لباس زنانه یافت شد که با توجه به لکه‌های خون و بررسی DNA مشخص شد متعلق به قتل و جنایتی است که ۲۶ سال پیش صورت گرفته و این قاتل تاکنون چندین دانش آموز دیگر را با شیوه ای مشابه به قتل رسانده است



گفننی است، بقایای جسد دانش آموز ربوده شده اخیر نیز در همین مکان پیدا شد و قاتل تاکنون به ۵ قتل سریالی اعتراف کرده اما هنوز پلیس از انگیزه جنایات اطلاعاتی به دست نیاورده است.