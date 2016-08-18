نکات مهم سهمیه ۳۰ درصدی بومی در پزشکی/ ممنوعیت تغییر و جابجایی

دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه اکنون زمان انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور سراسری است و متقاضیان زیادی قصد ادامه تحصیل در رشته های علوم پزشکی دارد باید نکات مهم درباره سهمیه های بومی گزینی در علوم پزشکی برای داوطلبان تشریح شود.

وی افزود: در سال ۹۲ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی یک سهمیه پذیرش بومی در دانشگاه های علوم پزشکی جهت ماندگاری در نیروی انسانی علوم پزشکی در مناطق محروم ایجاد شده است.

اکبری اظهار داشت: این سهمیه پذیرش ۳۰ درصد دانشجوی بومی از محل اصلاح قانون عدالت آموزشی است و بر اساس آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تربیت و تأمین نیروی انسانی بومی مورد نیاز مناطق محروم کشور ظرف ۱۰ سال آینده، این مصوبه را برای برخی از رشته های تحصیلی گروه پزشکی اجرا می کند.

وی تاکید کرد: سهمیه های بومی متناسب با وضعیت نقاط محروم هر استان برای داوطلبان بومی متقاضی خدمت در مناطق محروم در دانشگا ههای علوم پزشکی ایجاد شده است.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: بیشتر ظرفیت های پیش بینی شده به شیوه « بومی استانی » بوده که دانشگاه محل قبولی داوطلب، مطابق نقاط محروم مندرج در جداول مربوط، از پذیرفته شدگان تعهد محضری می گیرد.

وی به داوطلبان کنکور ۹۵ در گروه علوم تجربی توصیه کرد مقررات تعهد را با دقت مطالعه کنند و تاکید کرد: داوطلبان توجه داشته باشند که استفاده از این سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد خدمت سه برابر طول دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی است.

اکبری خاطرنشان کرد: مدرک تحصیلی، بعد از اتمام دوره تعهد داده می شود و دانش آموختگان سهمیه بومی در طول مدت زمان تعهد، مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نیستند.

وی اضافه کرد: در واقع اولویت تحصیل دانشجوی بومی، در استان خود است و ادامه تحصیل، پس از گذراندن نیمی از مدت زمان تعهد امکان پذیر است.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: نقل و انتقال مشمولان این سهمیه، تابع مقررات این قانون است و به موجب قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحیه های بعدی، کلیه پذیرفته شدگان استفاده کننده از این سهمیه، مکلف به تودیع سند تعهد هستند.

وی افزود: ثبت نام از پذیرفته شدگان این سهمیه، بصورت مشروط صورت پذیرفته و این افراد موظفند تا پایان ترم اول تحصیلی، نسبت به سپردن تعهد محضری به دانشگاه محل قبولی خود اقدام کنند، در غیراینصورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی می شود.

اکبری اظهار داشت: البته در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان، سهمیه بومی در استانهای همجوار ایجاد شده، لازم است دانشگاه محل قبولی داوطلب، با دانشگاه متقاضی ایجاد سهمیه، در خصوص اخذ تعهد هماهنگی کرده تا داوطلب پس از فارغ التحصیلی به دانشگاه استان بومی خود جهت ارائه خدمت هدایت شود.