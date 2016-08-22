برگزاری همایش «خوزستان و دولت یازدهم» با حضور وزیر نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هومن خورشید شامگاه یکشنبه با حضور در صدا و سیمای مرکز خوزستان ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: امسال غیر از برنامه های روتین هفته دولت، همایش چهار روزه خوزستان و دولت یازدهم با چهار محور دستاوردهای دولت در حوزه محیط زیست، دستاوردهای دولت در حوزه طرح تحول نظام سلامت، دستاوردهای دولت در طرح ٥٥٠ هزار هکتاری و دستاوردهای دولت در تفاهم نامه برجام برگزار می شود که آخرین روز این همایش با حضور وزیر نفت خواهد بود.

وی با اشاره به دیگر برنامه های تدارک دیده شده به مناسبت هفته دولت تصریح کرد: این اقدامات در حوزه های بهداشت، راهها و ایمنی جاده ها، محیط زیست است و بهره برداری از پروژه های عمرانی با حضور استاندار و مسئولان استانی را نیز شامل می شود.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دولت در خوزستان افزود: دو تن از اعضای هیئت دولت در هفته دولت در خوزستان حضور خواهند داشت که در جلسات شورای اداری، نشست با بخش خصوصی و بازرگانی و بازدید از مناطق محروم استان را در برنامه خود دارند. همچنین معاون حقوقی وزیر کشور سخنران پیش از خطبه نماز جمعه این هفته خواهد بود.

خورشید گفت: غبارروبی از گلزار شهدا و تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل از دیگر برنامه های این هفته در روز پنجشنبه، چهارم شهریورماه جاری بوده و با توجه به اینکه شهید حامد جرفی بخشدار هویزه، شهید شاخص استان در دولت است، برنامه های ویژه گرامیداشت این شهید دولت نیز در استان برگزار می شود.



وی در پایان بیان کرد: همچنین نمایشگاه باشکوهی با حضور سازمان های مردم نهاد، انجمن ها و گروه های نمایشی با رعایت صرفه جویی در هزینه ها در نمایشگاه بین المللی استان در این هفته و به همین مناسبت برگزار خواهد شد.