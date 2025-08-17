تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دولت درخوزستان با تأکید برنوآوری و امیدآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم حمیدی عصر امروز یکشنبه در نشست هماهنگی گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: ستاد بزرگداشت هفته دولت با هدف تبیین دستاوردهای دولت و نظام اسلامی تشکیل شده است.

وی افزود: برپایی نمایشگاه دستاوردهای دولت، فضاسازی شهری و ایجاد ایستگاه‌های تبلیغاتی در ورودی‌های اصلی استان از جمله برنامه‌های کلیدی این ستاد است.

حمیدی با اشاره به موفقیت خوزستان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، گفت: این استان به‌عنوان نمونه‌ای برجسته در این زمینه مورد تقدیر قرار گرفت که نتیجه تلاش هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، روابط عمومی‌ها و نیروهای نظامی و امنیتی بود.

وی بر لزوم نوآوری در برنامه‌های هفته دولت تأکید کرد و افزود: امسال به دنبال اجرای برنامه‌های غیرکلیشه‌ای و ماندگار هستیم تا نمایشگاه دستاوردهای دولت با محتوایی جذاب، امیدآفرینی کند و گفتمان خدمت‌رسانی نظام را تقویت نماید.

سرپرست اداره‌کل روابط عمومی استانداری خوزستان از مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بسیج رسانه در این رویداد خبر داد و گفت: ایستگاه‌های تبلیغاتی در ورودی‌های اصلی استان از جمله اندیمشک، ایذه و آبادان با همکاری سازمان‌های مربوطه و بسیج رسانه ایجاد خواهد شد تا خدمات و دستاوردهای دولت به‌صورت مؤثر به مردم معرفی شود.

حمیدی بیان کرد: استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای اجرای برنامه‌های متفاوت و اثرگذار در هفته دولت، گامی مهم در راستای تقویت اعتماد عمومی و نمایش توانمندی‌های دولت در خوزستان خواهد بود.