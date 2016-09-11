پیست اسکی یاسوج ظرفیت بین المللی شدن را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدی افتخاری شامگاه شنبه در دیدار با مدیران کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: با تجهیز و توسعه این پیست، مسابقات اسکی را می توان در سطوح مختلف در پیست برگزار کرد.

وی با بیان اینکه در راستای توسعه پیست باید زمینهای اطراف نیز به پیست اضافه شود، اظهار داشت: با توجه به مساحت و طول این پیست تنها مسابقات نونهالان و نوجوانان را می توان در این پیست برگزار کرد.

افتخاری تصریح کرد: یکی از شرایط مهم برای بین المللی شدن این پیست توسعه پیست است که برای توسعه نیز باید مشکلات املاک آن با همکاری ورزش و جوانان و استانداری استان مرتفع شود.

وی افزود: پنج پیست اسکی کشور شامل پیست اسکی شمشک، در بند سر، دیزین، فولاد کف فارس و پیست اسکی همدان دارای تاییدیه بین‌المللی هستند و پیست اسکی کاکان در یاسوج نیز ظرفیت بین‌المللی شدن را دارد.

افتخاری اظهار داشت: پیست اسکی کاکان همانند پیست همدان با ۱۵ کیلومتر فاصله از شهر، نزدیکترین پیست‌ها به شهر هستند که این امر از مزایای مهم این دو پیست است.

وی افزود: پیست اسکی کاکان همچنین به دلیل قرار گرفتن در جاده اصلی یاسوج به اقلید از ظرفیت خوبی برای توسعه این ورزش برخوردار است.