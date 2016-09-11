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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۰۰

همزان با دعای عرفه؛

خوزستان میزبان پیکر ۷ شهید دفاع مقدس شد

خوزستان میزبان پیکر ۷ شهید دفاع مقدس شد

اهواز ـ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان از میزبانی استان از هفت پیکر شهید دوران دفاع مقدس همزمان با مراسم دعای عرفه خبر داد.

سردار محمد علی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:‌ ‌ شهرستان‌های دزفول، ‌ایذه،‌ ماهشهر، ‌امیدیه و آغاجاری هر کدام میزبان یک شهید دوران دفاع مقدس هستند که این آئین با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: پیکر این شهدا مربوط به جدیدترین دوره تفحص است که شهریورماه امسال از آبراه اروندرود به میهن بازگشتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان بیان کرد: امروز نیز مصلای اهواز همزمان با برگزاری مراسم دعای عرفه، ‌میزبان ۲ شهید است.

به گزارش مهر، همزمان با برگزاری مراسم دعای عرفه و برائت از مشرکان، اهواز و ۶ شهرستان استان خوزستان میزبان هفت شهید دوران دفاع مقدس هستند.

کد مطلب 3767183

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