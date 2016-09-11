خوزستان میزبان پیکر ۷ شهید دفاع مقدس شد

سردار محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستانهای دزفول، ایذه، ماهشهر، امیدیه و آغاجاری هر کدام میزبان یک شهید دوران دفاع مقدس هستند که این آئین با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار می شود.
وی تصریح کرد: پیکر این شهدا مربوط به جدیدترین دوره تفحص است که شهریورماه امسال از آبراه اروندرود به میهن بازگشتند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خوزستان بیان کرد: امروز نیز مصلای اهواز همزمان با برگزاری مراسم دعای عرفه، میزبان ۲ شهید است.
به گزارش مهر، همزمان با برگزاری مراسم دعای عرفه و برائت از مشرکان، اهواز و ۶ شهرستان استان خوزستان میزبان هفت شهید دوران دفاع مقدس هستند.
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