خوزستان میزبان پیکر ۷ شهید دفاع مقدس شد

سردار محمد علی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:‌ ‌ شهرستان‌های دزفول، ‌ایذه،‌ ماهشهر، ‌امیدیه و آغاجاری هر کدام میزبان یک شهید دوران دفاع مقدس هستند که این آئین با حضور پرشور مردم و مسئولان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: پیکر این شهدا مربوط به جدیدترین دوره تفحص است که شهریورماه امسال از آبراه اروندرود به میهن بازگشتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان بیان کرد: امروز نیز مصلای اهواز همزمان با برگزاری مراسم دعای عرفه، ‌میزبان ۲ شهید است.

به گزارش مهر، همزمان با برگزاری مراسم دعای عرفه و برائت از مشرکان، اهواز و ۶ شهرستان استان خوزستان میزبان هفت شهید دوران دفاع مقدس هستند.