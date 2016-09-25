حجت الاسلام یحیی کمال در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبت نام از مبلغان اعزامی برای دهه اول ماه محرم از روز شنبه آغاز شده است، گفت: ثبت نام تا روز دهم مهرماه ادامه دارد و مبلغان اعزامی باید از روز ۱۲ مهرماه در مناطق تعیین شده حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار نفر در دهه اول محرم به مناطق تبلیغی اعزام می‌شوند که از این تعداد هشت هزار نفر از قم و ۲ هزار نفر از شعبه‌های دیگر دفتر تبلیغات اعزام می‌شوند.

مدیرکل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی قم افزود: در ماه محرم مبلغان از شعب دفتر تبلیغات که در استان‌های اصفهان، خراسان، ایرانشهر، تهران و خوزستان هستند هم اعزام می‌شوند.

وی ادامه داد: سال‌های گذشته همه طلاب در مدت ثبت نام باید مدارک خود را در سایت سمتا ثبت می‌کردند اما به دلیل حجم بالایی که برای این سایت رخ می‌داد در سال جاری روزهایی را به تفکیک برای ثبت نام مبلغان استان‌ها در نظر گرفته شده است.

اعزام مبلغان در ۴ گروه تبلیغی

حجت الاسلام کمال ادامه داد: مبلغان در چهار قالب گروه‌های تبلیغی، مبلغان عمومی، مبلغان نخبه و خواهران مبلغه به مناطق تبلیغی اعزام می‌شوند.

وی همچنین استان‌های اصفهان، گیلان، تهران، مازندران و کرمان را جزو استان‌هایی که بیشتر درخواست برای مبلغ را داشته‌اند معرفی کرد و افزود: محدودیتی برای حضور طلاب در مناطق محروم وجود ندارد اما سعی شده تا در این مناطق و همچنین مناطق مرزی از طلاب بومی برای تبلیغ استفاده شود.

مدیرکل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ادامه داد: مبلغان موظفند علاوه بر تبلیغ سنتی همچون برگزاری منبر و عزاداری و سینه‌زنی مسائلی همچون سبک زندگی اسلامی، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، امام شناسی و ولایت فقیه را تبیین کنند و نسبت به مشاوره و بیان احکام اهتمام داشته باشند.

وی همچنین بیان کرد: کتاب «ره توشه» ویژه ماه محرم تدوین شده است که به مبلغان اعزامی برای پربار کردن ایام تبلیغ اهدا می‌شود.