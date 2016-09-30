حرف ایران در اوپک به کرسی نشست/ تولید ۴.۱ میلیون بشکه نفت آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، بحران شدید اقتصادی، مالی و زیان روزانه حدود ۲۲۵ میلیون دلاری ناشی از سقوط آزاد قیمت جهانی نفت خام، بالاخره عربستان سعودی را به میز مذاکرات بازگرداند تا این کشور پس از نزدیک به سه سال از مسابقه افزایش عرضه نفت در بازار دست بکشد.

عربستان سعودی در نشست فوق‌العاده اعضای اوپک در الجزیره نه تنها به میز مذاکره بازگشت و حاضر به گفتگو با سایر کشورهای اوپک به منظور فریزسقف تولید خود شد که حتی برای مستثنی شدن ایران از اجرای این طرح نفتی هم چراغ سبز نشان داد.

پیش از آغاز نشست مشورتی اوپک در الجزایر، بیژن زنگنه وزیر نفت با تاکید بر اینکه تولید نفت خام در ایران متوقف نخواهد شد، تاکید کرد: تولید روزانه نفت خام ایران به ۴ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد.

با گذشت چند ساعت از این اظهار نظر وزیر نفت ایران، اعضای اوپک پس از چند سال سرگردانی برای محدود کردن سقف تولید نفت به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به توافق و اجماع رسیدند و قرار است در نشست عادی نوامبر سقف تولید برای اوپک لحاظ شود.

از سوی دیگر با تعیین سقف تولید نفت ۳۲.۵ میلیون بشکه‌ای برای اوپک، ایران در کنار دو کشور نیجریه و لیبی هم از اجرای طرح محدودیت تولید نفت معاف خواهند شد.

محمد بن صالح الساده وزیر صنعت و انرژی قطر و رئیس دوره‌ای سازمان اوپک هم در نشست خبری پایان نشست فوق‌العاده اوپک درالجزایر، اعلام کرد: اوپک در توافق تثبیت سطح تولید اعضای این سازمان، شرایط استثنایی برای کشورهای ایران، لیبی و نیجریه در نظر دارد.

بر این اساس عملا با کاهش و محدودیت تولید نفت چهار کشور عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت که در طول پنج سال گذشته (از سال ۲۰۱۱ میلادی) تاکنون بیشترین افزایش تولید نفت را در بین کشورهای عضو اوپک داشتند، ایران می‌تواند دست کم ظرفیت تولید نفت خام خود را به دوران پیش از اعمال تحریم‌ها افزایش دهد.

تولید ۴.۱ میلیون بشکه نفت آزاد شد

به گزارش مهر، بر اساس گزارش و اعلام منابع ثانویه بازار نفت، هم اکنون تولید روزانه نفت خام ایران به حدود سه میلیون و ۶۵۳ هزار بشکه در روز رسیده است.

در این بین بیژن زنگنه در حاشیه اجلاس مجمع بین‌المللی انرژی در الجزایر تاکید کرده است: ایران قصد دارد سهم ١٣ درصدی خود از مجموع تولید نفت اوپک در دوران پیش از تحریم را دوباره به دست بیاورد.

بر این اساس با توجه به تصمیم اوپک برای تولید ۳۲.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز و با احتساب حفظ سهم ۱۲.۵ تا ۱۳ درصدی ایران از کل تولید نفت اوپک، دست کم تولید نفت خام ایران تا حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز قابل افزایش خواهد بود.

با توجه به اجماع انجام گرفته، ایران با توسعه برخی از میادین که آماده بهره‌برداری هستند، همچون طرح افزایش تولید نفت از میادین آزادگان جنوبی، یاران، آذر، چشمه خوش، آزادگان شمالی، یادآوران و برخی از میادین موجود در منطقه خلیج فارس همچون رشادت می‌تواند در مدت زمان کمتر از چند ماه ظرفیت تولید نفت خود را از سه میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای فعلی با افزایشی حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار بشکه‌ای به چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

این افزایش تولید درحالی مطابق با اجماع اعضای اوپک پس از نشست فوق‌العاده الجزیره برای ایران قانونی خواهد بود که عملا با توافق انجام گرفته، عملا برخی از کشورهای رقیب ایران در اوپک و بازار نفت به ویژه عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نمی‌توانند ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهند.

از سوی دیگر باید به این نکته هم اشاره کرد که در مجموع از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون همزمان با تحریم و کاهش تولید نفت ایران، تولید نفت چهار کشور عربستان، عراق، امارات و کویت در مجموع روزانه حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه افزایش یافته بود.

گزارش آماری منابع ثانویه نشان می‌دهد، تا اوت سال ۲۰۱۶ میلادی تولید روزانه نفت خام عربستان سعودی با ثبت یک رکورد جدید به ۱۰ میلیون و ۶۰۵ هزار بشکه در روز رسیده و تولید نفت عراق در این مدت به روزانه چهار میلیون و ۳۵۴ هزار بشکه افزایش یافته است.

پس از عربستان و عراق، امارات متحده عربی تا اوت امسال روزانه دو میلیون و ۹۵۲ هزار بشکه و تولید نفت کویت هم به دو میلیون و ۷۹۱ هزار بشکه در روز رسیده است.