والی خود خوانده طالبان در «قندوز» کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، ژنرال «مراد علی مراد» معاون رئیس ستاد ارتش افغانستان گفت: مولوی عبدالسلام که در طراحی جنگ علیه نیروهای امنیتی و عملیات تروریستی در ولایت قندوز دست داشت در علمیات نیروهای امنیتی افغانستان در این ولایت کشته شد.

والی خود خوانده طالبان در حالی کشته شد که جنگ در شهر قندوز جریان دارد و نیروهای امنیتی تلاش دارند شهر را از وجود طالبان پاکسازی کنند.

بر اساس گزارش‌ها؛ طالبان از غیرنظامیان به عنوان سپر دفاعی استفاده می‌کنند و در هنگام شکست تاسیسات دولتی را آتش می‌زنند.

سازمان عفو بین الملل از بروز فاجعه انسانی به علت عدم دسترسی مردم به مواد غذایی و خدمات بهداشتی در این شهر هشدار داده و از طالبان خواسته بود که از غیرنظامیان و منازل مسکونی به عنوان سپر دفاعی استفاده نکنند.