به گزارش خبرنگار مهر، نشستی با موضوع بررسی روند برگزاری سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان گناوه، در محل فرمانداری گناوه و با حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه استان بوشهر و مدیران مدارس شهرستان گناوه برگزار شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر ظهر پنجشنبه در این نشست اظهار داشت: طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن یک طرح ملی است.
رضا عوضپور گفت: همه ارگانها و نهادها به صحنه آمدهاند تا خروجی این طرح، دقیق و حساب شده باشد تا بتوان از آن برای برنامه ریزی کشور طی ۱۰ سال آینده استفاده کرد.
عوضپور ضمن برشمردن برخی از فواید اطلاعات و آمار متذکر شد: اجرای دقیق این طرح و مشارکت مردم و همکاری نهادها فقط به ارائه اطلاعاتی برای برنامهریزی دولتها کمک نخواهد کرد؛ بلکه با داشتن آمار و ارقام صحیح و دقیق می توان برای ۱۰ سال از آنها در زیربنای مباحث آموزشی استفاده برد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر تصریح کرد: آموزش و پرورش شهرستان گناوه همکاری خوبی با این طرح ملی داشته است و امیدواریم طی روزهای آینده این همکاری مضاعف شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بخش زیادی از اعتبارات وارد شده به یک منطقه و یا شهر بر اساس همین اطلاعات آماری است که از آن مناطق به دست میآید و این اطلاعات هر چه دقیقتر باشد نیازها و مشکلات نواحی و مناطق را واقعیتر منعکس خواهد کرد.
عوضپور همچنین با ذکر برخی مشکلات مراجعه حضوری و نیز تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری در آمارگیری اینترنتی گفت: استفاده از خدمات الکترونیک ضمن صرفهجویی در هزینه و وقت شهروندان و دولت، باعث آسایش و راحتی بیشتر شهروندان خواهد شد و آنها دیگر لازم نیست تا در مرحله حضوری زمان زیادی را برای انجام این مهم از دست بدهند.
اسکندر احمدی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این مدیریت برای اجرای این طرح ملی اظهار داشت: در حال حاضر قریب به ۹۵ درصد کارکنان و بخش قابل توجهی از دانش آموزان با ثبت نام اینترنتی کد رهگیری را دریافت کرده اند و این آمار و ارقام در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.
سید علی پاکنژاد فرماندار شهرستان گناوه نیز با حضور در برخی مدارس و دیدار با دانش آموزان گناوه ای بر لزوم تسریع در مشارکت در این طرح ملی تاکید کرد.
