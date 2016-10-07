منطقه «تل اسود» در غرب الرمادی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع در فرماندهی عملیات الانبار امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری داعش توانستند منطقه تل اسود در غرب شهر الرمادی را آزاد کنند و پرچم عراق را بر فراز آن به اهتزاز دربیاورند.

بنا بر اعلام این منبع محلی، آزاد سازی منطقه تل اسود طی یک عملیات در جزیره هیت واقع در ۷۰ کیلومتری غرب الرمادی صورت گرفت.

این منبع که خواست نامش فاش نشود افزود: در جریان این عملیات شماری از تروریست های داعش به هلاکت رسیدند و تجهیزات نظامی آنها منهدم شد.