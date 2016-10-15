مسئولان برای حل مشکل آب شرب سیستان راه حل دقیقی ندارند

حبیب الله دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکل آب شرب منطقه سیستان اظهار داشت: در این خصوص به وزیر محترم تذکر داده شده و بارها این موضوع به صورت علنی به مسئولین منعکس شده اما متاسفانه تاکنون جواب قانع کننده و راه حل دقیقی ارائه نشده است.

وی افزود: بارها به آقای استاندار، آقای فرماندار و دیگر مسئولین ذیربط مشکل اعلام شده است و آنها می دانند که مردم ناراحتند و آب شرب منطقه مشکل دارد.

وی گفت: به عنوان نماینده مردم در مجلس بارها خواستار پاسخگویی مسئولین شده ام ولی متاسفانه تاکنون اقدام قابل توجه ای صورت نگرفته است و تا همین لحظه هم پیگیر حل این معضل هستم.

نماینده مردم سیستان در مجلس اذعان کرد: البته باید این نکته را هم یادآور شد که مشکلات و معضلات سیستان حل نمی شود تا زمانی که مردم یک صدا در صحنه حضور نداشته باشند.

وی افزود: زمانی که مردم در صحنه حاضر باشند آن وقت نماینده با قدرت دوچندان می تواند مشکلات را پیگیری کند.

وی گفت: ولی متاسفانه مردم سیستان در خانه نشسته اند که خدا برایشان کسی را حواله کند تا مشکلاتشان را حل کند و این شدنی نیست.

دهمرده تصریح کرد: فرهنگ مطالبه گری باید در بین مردم نهادینه شود تا بتوانند حق و حقوق خود را مطالبه کنند و برای نماینده ها پشتوانه باشند چرا که قدرت هر نماینده به پشتوانه مردمی اوست.