به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۶ مهرماه نمایش رادیویی «پارک نیلوفر» از رادیو نمایش پخش خواهد شد. این نمایش را حمیدرضا پورعلی محمد نوشته و داستان تلاش خانمی است که به تازگی مدیر پارکی به نام نیلوفر شده و در این بین اتفاقاتی رخ می دهد که در این نمایش خواهید شنید.

رحمان باقریان، علی میلانی، محمد شریفی مقدم، امیر عباس توفیقی، نگین خواجه نصیر، محمد یگانه، کرامت رودساز، سلمان خطی، محسن بهرامی، بهادر ابراهیمی و تعداد زیادی از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در «پارک نیلوفر» به ایفای نقش می پردازند.

این نمایش رادیویی به تهیه کنندگی ژاله محمد علی، کارگردانی اکبر زنجانپور، صدابرداری پیروز صدرایی، گویندگی فریبا طاهری و افکت نرگس موسی پور دوشنبه ساعت ۱۲ ظهر از رادیو نمایش پخش می شود.

بررسی نخستین جلد از مجموعه «رایلی آدامسون» در رادیو فرهنگ

برنامه «چاپ اول» دوشنبه ۲۶ مهر به منظور بررسی کتاب «گرانبها» به عنوان نخستین جلد از مجموعه «رایلی آدامسون» نوشته‌ شنون میر با با ویراستار نشر این کتاب گفتگو می کند.

«گرانبها» به عنوان نخستین جلد از مجموعه «رایلی آدامسون» نوشته‌ شنون میر به تازگی با ترجمه شیما حسینی توسط نشر ویدا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

رایلی آدامسون دخترجوانی است که با توانایی خارق العاده اش به کمک دیگران می شتابد. رایلی می‌تواند بچه‌های گمشده را در هرجایی که هستند، زنده یا مرده حس کند. هروقت پدر و مادری از همه‌جا ناامید می‌شوند به سراغ رایلی می روند.

آهو مدیحی ویراستار نشر ویدا درباره این کتاب در برنامه «چاپ اول» صحبت می کند.

فرانک معنوی مترجم رمان «هواخواه» که برنده جایزه ادبی پولیتزر در سال ۲۰۱۶ و برنده جایزه ادگار در همین سال است نیز درباره ترجمه این رمان و ویژگی هایش صحبت می کند.

برنامه «چاپ اول» کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که به معرفی تازه های نشر اختصاص دارد و روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت ۱۸:۳۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی پرویز جمالی، کارشناسی بهاره برهانی و با اجرای حامد عباسی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ روی آنتن می رود.