انتشار اسناد جدیدی از پرونده اپستین؛ دردسر جدید برای متحدان ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه از انتشار مجموعه‌ای بسیار بزرگ از پرونده‌های جفری اپستین شامل بیش از سه میلیون صفحه خبر داد؛ اقدامی که به گفته این وزارتخانه، در راستای عمل به تعهدات ناشی از قانون شفافیت مصوب کنگره در سال گذشته انجام شده است.

حجم عظیم اسناد مربوط به این مجرم جنسی به این معناست که بررسی کامل آنها زمان زیادی خواهد برد.

نام دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا بارها در مجموعه اسناد جدید دیده می‌شود؛ اسنادی که دامنه‌ای از گزارش‌های تحقیقاتی گرفته تا ایمیل‌ها و بریده‌های خبری را شامل می‌شود.

نخست، زنجیره‌ای از ایمیل‌ها مربوط به اوت ۲۰۲۵ است که در آن فردی که ظاهراً کارمند اف‌بی‌آی است، فهرستی از گزارش‌های ظاهراً تأییدنشده درباره ترامپ و اپستین را ارائه می‌کند که بسیاری از آن‌ها ماهیتی جنجالی و رسواکننده دارند.

ترامپ تاکنون هرگز از سوی نهادهای مجری قانون به ارتکاب تخلفی مرتبط با اپستین متهم نشده و هرگونه دخالت در چنین اقداماتی را رد کرده است.

مشخص نیست چرا مقام‌ها سال گذشته فهرستی از ادعاهای مرتبط با ترامپ تهیه کرده‌اند. اما حساسیت‌های سیاسی پیرامون نزدیکی ترامپ به اپستین که سال‌ها با او معاشرت داشت و گفته می‌شود در اواسط دهه ۲۰۰۰ رابطه‌شان قطع شد سال گذشته آشکار شد؛ زمانی که ترامپ در مقطعی به‌اشتباه گفت نامش در پرونده‌ها ذکر نشده است.

یکی از دلایل اصلی انتظار طولانی برای انتشار این پرونده‌ها، امید به شناسایی افراد دیگری بود که ممکن است در جرائم اپستین مشارکت داشته باشند. تنها گیلین مکسول(شریک اپستین) متهم شد، اما بسیاری از آمریکایی‌ها معتقدند افراد دیگری نیز دخیل بوده‌اند.

پیش‌نویس کیفرخواستی از دادستانی منطقه جنوبی فلوریدا در دهه ۲۰۰۰، اپستین را در کنار سه فرد دیگر (که نامشان حذف شده) متهم می‌کرد؛ افرادی که عمدتاً به‌عنوان تسهیل‌کنندگان قرار ملاقات میان اپستین و دختران نوجوان توصیف شده‌اند.

در این سند آمده است که همه آنها برای «ترغیب، تشویق و فریب افراد زیر ۱۸ سال به ورود به فحشا» تبانی کرده بودند.

سی‌ان‌ان نوشت: انتشار اسناد جدید ممکن است برای برخی چهره‌ها از جمله متحدان برجسته ترامپ که تلاش کرده‌اند خود را از اپستین دور نشان دهند دردسرساز شود.

این اسناد نشان می‌دهد هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی دولت ترامپ، سال‌ها پس از آنکه گفته بود روابطش را با اپستین قطع کرده است، در سال ۲۰۱۲ در حال برنامه‌ریزی برای سفر به جزیره اپستین بوده است.

لوتنیک سال گذشته در یک پادکست گفته بود او و همسرش حدود سال ۲۰۰۵ تصمیم گرفتند دیگر با اپستین ارتباطی نداشته باشند. اما ایمیل سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد او از محل حضور اپستین می‌پرسد تا بتوانند برای صرف غذا با هم ملاقات کنند.

ایمیل دیگری نشان می‌دهد لوتنیک در سال ۲۰۱۵ اپستین را (از طریق دستیارش) به یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی برای هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری دعوت کرده است. مشخص نیست اپستین در این مراسم حضور داشته یا نه.

همچنین اسناد نشان می‌دهد ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری با وجود آنکه پیش‌تر گفته بود دعوت‌های اپستین را رد کرده است، در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تلاش کرده سفرهایی به جزیره اپستین انجام دهد.

در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲، اپستین به ماسک ایمیل می‌زند و می‌پرسد: «برای پرواز هلیکوپتر به جزیره چند نفر خواهید بود؟» ماسک پاسخ می‌دهد احتمالاً فقط خودش و همسر وقتش.

اسناد همچنان حاوی اشاره‌های قابل توجهی به بیل کلینتون هستند؛ از جمله جلسه ادای شهادت اپستین در سال ۲۰۱۶ که در آن هنگام سؤال درباره کلینتون، بارها به متمم پنجم قانون اساسی (حق خودداری از پاسخ) استناد می‌کند.

سخنگوی کلینتون بارها گفته است او پیش از متهم شدن اپستین در سال ۲۰۰۶ روابط خود را قطع کرده و هیچ اطلاعی از جرائم او نداشته و همچنین سفر به جزیره اپستین را انکار کرده است.

اسناد همچنین از وجود رابطه‌ای گسترده میان اپستین و استیو بنن مشاور پیشین ترامپ حکایت دارد که می‌تواند فشارها برای توضیح درباره این رابطه را افزایش دهد.