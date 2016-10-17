حقوقی که رعایت نمی شود/فقر امکانات در شست وشوی معابرشهری ورامین

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمدحسن محمودی: پاکیزگی و نظافت شهری یکی از دغدغههایی بوده که همواره ذهن تصمیم گیران و مدیران شهری را به خود معطوف کرده و فعالان این عرصه میکوشند تا خدمات خوبی را در این حوزه ارائه کنند.
بدون تردید نظافت و پاکیزگی معابر و خیابانها میتواند به ارتقای سیمای شهری کمک شایانی کرده و شور ونشاط را در میان شهروندان افزایش دهد.
در این میان توجه شهروندان به وظایف خود در حوزه شهرنشینی و حقوق شهروندی در کنار تلاشهای مأموران شهرداری، میتواند در حوزه ارتقای پاکیزگی و نظافت شهرها مؤثر باشد.
طی ماههای اخیر، کثیفی برخی از جویها و معابر شهری ورامین موجب شده تا سیمای شهری این منطقه دچار خدشه شود و به همین خاطر شهروندان انتظار دارند که شهرداری توجه ویژهای به معابر و خیابانهای نقاط مختلف کند.
آلودگی جویهای شهری معضلات فراوانی را به همراه دارد
فاطمه احمدی یکی از شهروندان ورامین در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که باید مدیریت شهری در حوزه پاکیزگی خیابانها و جویهای شهری تلاش بیشتری کند، اظهار داشت: طی ماههای اخیر شاهد بودیم که برخی از جویهای شهری بسیار کثیف بوده و نسبت به تمیز شدن آن اقدام لازم انجام نشده است.
وی با اشاره به این نکته که آلودگی جویهای شهری معضلات فراوانی را به همراه دارد، افزود: آلودگی جویهای شهری علاوه بر رشد بیماریها، زمینهساز به خطر افتادن سلامت شهروندان میشود و در این زمینه باید شهرداری اقدامات لازم را انجام دهد.
احمدی ادامه داد: بدون تردید در بستر جویهای آلوده و کثیف، موشها و حیوانات موذی رشد پیدا میکنند و با تمیز و پاکیزه نگهداشتن فضای شهری ازجمله معابر و جویها، میتوان از رشد این حیوانات جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: باید شهرداری به جویها و معابر شهری در نقاط حاشیهای نیز توجه کند و شهروندان ورامینی در این زمینه انتظار دارند.
مردم باید حقوق شهروندی را رعایت کنند
علی خالصی یکی از شهروندان ورامینی از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه کرد و در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه برخی از شهروندان، مسئولیتهای خود را درباره شهر و دیارشان انجام نمیدهند و عدم رعایت حقوق شهروندی، مشکلاتی را در این زمینه به وجود میآورد.
وی افزود: بدون تردید ریختن زباله در جویها و معابر کاری ناپسند بوده که حقوق شهروندی را زیر پا میگذارد و این امر موجب میشود تا سیمای شهری ورامین دچار مشکل شود.
به نظر میرسد که ما نباید فقط از شهرداری انتظار تمیز کردن جویها و معابر را داشته باشیم، بلکه باید شهروندان و مردم نیز در حفظ پاکیزگی و تمیزی شهر بکوشند
خالصی ادامه داد: به نظر میرسد که ما نباید فقط از شهرداری انتظار تمیز کردن جویها و معابر را داشته باشیم، بلکه باید شهروندان و مردم نیز در حفظ پاکیزگی و تمیزی شهر بکوشند.
از طرف دیگر شهرداری ورامین نیز به منظور توسعه خدمت رسانی در این زمینه، افزایش امکانات و تجهیزات برای شست و شوی معابر و جوی های منطقه را در دستور کار قرار داده است.
شهرداری ورامین در ایام تابستان با مشکل آبیاری فضای سبز شهری مواجه بوده است
علی حیدریان، شهردار ورامین در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به علت وجود آلودگی در برخی از جویهای شهری در این منطقه اظهار داشت: در ایام تابستان، شهرداری با مشکل آبیاری فضای سبز شهری مواجه بوده است.
وی با تشریح علت وجود مشکل در آبیاری فضای سبز شهری در ورامین افزود: آب در جایی وجود ندارد که بازشده و جویها را شستوشو داده و زمینه تمیزی آن را فراهم سازد و به همین خاطر باید از تانکر آبرسانی در این زمینه استفاده کنیم.
یک تانکر آبرسانی برای شستوشوی معابر شهری ورامین در تابستان
حیدریان با تأکید بر این نکته که تنها یک تانکر آبرسانی در ایام تابستان در حوزه شستوشوی جویها و معابر شهری فعالیت کرده است، ادامه داد: شهرداری ورامین در ایام تابستان، یک تانکر آبرسانی داشت که این تانکر از شب تا صبح در حوزه شستوشوی معابر و جویهای شهری اقدام میکرد.
شهردار ورامین با اشاره به اینکه ظرفیت یک تانکر آبرسانی برای شستوشوی تمامی جویهای شهری محدود است، اضافه کرد: ظرفیت تانکر آبرسانی که شب تا صبح فعالیت میکند، محدود بوده و بدون تردید نمیتواند همه جویها و معابر را پوشش دهد.
حیدریان توجه به خیابانها و جویهای اصلی را در اولویت شهرداری ورامین دانست و متذکر شد: شستوشوی جویها و خیابانهای اصلی در اولویت کاری شهرداری ورامین وجود دارد، چراکه تردد در معابر اصلی زیاد است.
افزایش تانکرهای آبرسانی در اولویت شهرداری ورامین
شهردار ورامین گفت: تانکر آبرسانی شهرداری ابتدا به شستوشوی معابر و جویهای خیابانهای اصلی میپردازد و به همین خاطر نمیتواند به خیابانها و جویهای فرعی شهری برسد.
وی افزایش تانکرهای آبرسانی شهری را در اولویت شهرداری ورامین دانست و عنوان کرد: با توجه به بهبود وضعیت هوا، افزایش تانکر آبرسانی در اولویت فعالیتهای شهرداری قرار دارد.
خیابانها و معابر شهری متعلق به فرد خاصی نیست و همه افراد جامعه در آن سهیم هستند و به همین خاطر باید همه در حفظ پاکیزگی و نظافت آن بکوشند
شهردار ورامین یادآور شد: با افزایش تانکرهای آبرسانی برای شستوشوی معابر و خیابانهای شهری ورامین، مناطق و خیابانهای بیشتری تحت پوشش قرار خواهند گرفت و شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود.
همکاری شهروندان ورامین به پاکیزگی شهر کمک میکند
حیدریان در ادامه با اشاره به این نکته که شهروندان باید از همه ظرفیتهای موجود برای حفظ پاکیزگی شهری استفاده کنند، اظهار داشت: خیابانها و معابر شهری متعلق به فرد خاصی نیست و همه افراد جامعه در آن سهیم هستند و به همین خاطر باید همه در حفظ پاکیزگی و نظافت آن بکوشند.
وی با تأکید بر این نکته که برخی با ریختن زباله های خود در معابر و جوی های شهری، زحمات مأموران شهرداری را افزایش می دهند، افزود: متأسفانه برخی از شهروندان، زبالههای خود را در جویها و کنار خیابانها و معابر قرار میدهند و این امر زحمات مأموران شهرداری را برای حفظ پاکیزگی شهری دوچندان میکند.
شهردار ورامین با اشاره به تلاش مأموران شهرداری برای حفظ پاکیزگی و نظافت شهری ادامه داد: مأموران شهرداری ورامین بهصورت شبانهروزی در حال انجاموظیفه خود در حوزه پاکیزگی و نظافت شهر هستند و همکاری مردم میتواند توفیقات این عرصه را دوچندان کند.
به هر ترتیب امروز برخی از جوی ها ومعابر شهری ورامین نیازمند توجه جدی هستند و پاکیزگی و نظافت آنان، چهره شهر را بهبود می بخشد.
در این میان شهروندان ورامینی نیز باید به رسالت خود عمل کرده و اجازه ندهند که با ریختن زباله در حاشیه خیابان ها و جوی های شهری توسط عده معدودی، سیمای شهری ورامین مخدوش شود.
از طرف دیگر مدیریت شهری ورامین نیز باید نسبت به افزایش تجهیزات خود در حوزه پاکیزه کردن معابر و خیابان های شهری اقدام کرده و بدون تردید افزایش امکانات زمینه ساز ارتقای سیمای شهری ورامین خواهد شد.
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