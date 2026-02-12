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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

سد پیغام‌چای کلیبر آبگیری شد

سد پیغام‌چای کلیبر آبگیری شد

کلیبر-آیین آبگیری اولیه سد پیغام‌چای شهرستان کلیبر و اجرای پلاگ دائمی سیستم انحراف، با حضور استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی سد پیغام‌ چای از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و این طرح پس از سال‌ ها پیگیری و تأمین اعتبار، در دولت چهاردهم سرعت بیشتری گرفته و اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی رسیده است. بر اساس اعلام مسئولان، در دو سال گذشته بالغ بر ششصد میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه هزینه شده است.

سد پیغام‌چای در فاصله ۱۷۸ کیلومتری تبریز و ۱۵ کیلومتری کلیبر احداث شده است. این سد از نوع خاکی با هسته رسی بوده و دارای ۴۷ متر ارتفاع از پی و ۷۷۲.۵ متر طول تاج است و توان تنظیم ۱۸ میلیون مترمکعب آب را دارد.

تأمین آب کشاورزی اراضی منطقه، تأمین آب شرب پایدار شهر کلیبر و بیش از ۱۰۰ روستای مسیر، تأمین آب مورد نیاز صنایع، کنترل سیلاب‌های فصلی و جلوگیری از هدررفت آب‌های سطحی و خروج آن از مرزهای آبی کشور، از جمله مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح اعلام شده است.

کد مطلب 6747426

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