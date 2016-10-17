به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه سینمایی «اسرافیل» به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه کنندگی مستانه مهاجر اول آبان ماه در مازندران کلید می خورد و سهیلا رضوی و فرهاد جم به عنوان بازیگران جدید فیلم در واپسین روزهای پیش از تولید به گروه پیوسته اند.

فیلمنامه «اسرافیل» نوشته مشترک آیدا پناهنده و ارسلان امیری است و مستانه مهاجر تهیه کنندگی فیلم را بر عهده دارد.

این فیلم سینمایی اول آبان ماه در شمال کشور فیلمبرداری خود را آغاز خواهد کرد و بیش از ۷۰ درصد تولید در این منطقه و مابقی آن در تهران خواهد بود.

«اسرافیل» درامی درباره چالش ها و نیازهای عاطفی و روابط انسانی است و پیش تولید این فیلم از اوایل تابستان سال جاری آغاز شد و با توجه به تعدد مکان های فیلمبرداری و تعداد زیاد بازیگران، بعد از سه ماه به پایان رسید.

تاکنون حضور هدیه تهرانی، پژمان بازغی، مریلا زارعی، علی عمرانی، سهیلا رضوی، فرهاد جم، پوریا رحیمی سام، هدی زین العابدین، سودابه جعفر زاده، شهروز دل افکار و افشین سلیمان پور در این فیلم قطعی شده است.

گروه سازنده «اسرافیل» تا چند روز آینده راهی شمال کشور می شوند تا یکم آبان فیلم را کلید بزنند.

عوامل و دست اندرکاران فیلم سینمایی «اسرافیل» عبارتند از کارگردان: آیدا پناهنده، نویسندگان: ارسلان امیری، آیدا پناهنده، مدیر تولید: حسین بشگرد، مدیر فیلمبرداری: مرتضی قیدی، تدوین: هایده صفی یاری، صدابرداران: جهانگیر میرشکاری، مهدی ابراهیم زاده، طراح صحنه: کیوان مقدم، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: رضا سخایی، طراح گریم: سودابه خسروی، طراح لباس: سارا سمیعی، عکاس: امید صالحی، منشی صحنه: شیدا باسمه چی، مشاور رسانه ای: منصوره بسمل، تبلیغات فضای مجازی: آریان امیرخان، امور مالی: نساء حشمتی، مدیر صحنه: فرشاد مهد یادگار، دستیاران کارگردان: مهدی فهیمی، مجید حقیقت، دستیار اول طراح صحنه: رشید حسینی، فیلمبردار پشت صحنه: هادی احمدی، گروه فیلمبرداری: مجید نعیمی، شاهرخ زمانی، رامتین فروتنیان، امین شهسواری، گروه صحنه: حمید عامری، ابراهیم ناصری، فرشاد مهد یادگار، دستیار صدابردار: امین جعفری، دستیاران لباس: رها دادخواه، پریسا گلجو، مدیر تدارکات: رضا بداقی، دستیاران تدارکات: مهدی محمدی، مهیار محمدیان، خدمات: رضا مهری، حمل و نقل: امیر حسین محمدی، سعید حسینی، مجری طرح: حامد پروین خسروی، تهیه کننده: مستانه مهاجر.