واکنش ایران به ماموریت احتمالی عربستان در اوپک

بیژن زنگنه امروز در حاشیه برگزاری دومین کنگره نفت و نیرو در گفتگو با مهر در خصوص پیشنهاد تعیین یک کشور همچون عربستان به عنوان تولیدکننده شناور نفت اوپک پس از احیای نظام سهمیه بندی گفت: تعیین یک کشور به عنوان تولیدکننده شناور نفت در اوپک همچون عربستان سعودی، یک پیشنهاد تئوری و نظری است.

وزیر نفت با اعلام اینکه تئوری و نظریه به درد اوپک نمی خورد، تصریح کرد: با این وجود پیشنهاد تعیین یک کشور به عنوان تولیدکننده شناور نفت پیشنهاد خوبی بوده، اما باید در اوپک برای عملیاتی شدن این پیشنهاد به اجماع رسید.

زنگنه در پاسخ به پرسش مهر که پیش از این عربستان یک بار به عنوان تولیدکننده شناور نفت در اوپک نقش ایفا کرده است، اظهار داشت: تعیین کشور تولیدکننده شناور نفت نظریه بوده و دارای ریشه تاریخی است. وزیر نفت ادامه داد: با این وجود باید پیشنهادهایی در اوپک مطرح شود که بشود آنها را روی زمین اجرا کرد.

زنگنه همچنین درباره مهمترین هدف برگزاری نشست عادی سالانه اوپک در نوامبر سال میلادی بیان کرد: در این نشست یک عدد برای توزیع نفت کشورها تعیین می شود. وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت تولید نفت ایران هم توضیح داد: بر اساس گزارش های منابع ثانویه، تولید فعلی نفت ایران نزدیک به ۴ میلیون بشکه در روز است.

پیش از این، سید محمد علی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مستثنی‌شدن ۳ کشور از طرح سهمیه‌بندی نفت در اوپک، پیشنهاد داده بود: برای توافق نهایی در بین اوپکی‌ها، عربستان باید نقش تولیدکننده شناور نفت اوپک را بازی کند. خطیبی با یادآوری اینکه در دهه ۱۹۸۰ میلادی هم یکبار عربستان سعودی نقش تولیدکننده شناور نفت در اوپک را بازی کرده است، گفته بود: برای تحقق طرح تثبیت تولید نفت اوپک، عربستان سعودی باید یکبار دیگر این مأموریت را در اوپک بر عهده بگیرد و ایران و سایر کشورهای عضو باید در جلسات کارشناسی، با عربستان سعودی برای پذیرش مأموریت کلیدی به توافق برسد.