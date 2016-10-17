اگر در پی جنگ هستید، ما آماده ایم هر کجا که باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، کارشناسان نظامی روسیه اخطار دادند، در پی محکوم کردن روسیه بعنوان جنایتکار جنگی از جانب آمریکا، کرملین و واشنگتن در یک شرایط بسیار بحرانی و شکننده قرار گرفته اند.

یک ژنرال بازنشسته روسی گفت: روابط فعلی بین دو کشور به سطح جنگ سرد نزول یافته ولی در صورت افزایش اختلافات، پوتین آماده و مهیای رویاروئی بصورت همه جانبه و در همه جبهه ها با آمریکا است.

وی ادامه داد: آمریکائیها باید بدانند که در صورت بروز جنگ بین دو قدرت، این فقط ما نیستیم که منافعمان به خطر خواهد افتاد بلکه همه جهان درگیر خواهد شد.

شایان ذکر است که این اظهارات پوتین در پی اعلام آماده باش به پایگاههای هسته ای آمریکا از جانب مقامات واشنگتن صورت گرفت.