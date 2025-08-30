به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی با انتشار بیتی از صائب تبریزی، ناظر به اقدامات غیرقانونی و خصمانه کشورهای اروپایی در قبال پرونده هسته‌ای ایران نوشت:

بر صلح و جنگ اهلِ جهان اعتماد نیست

چون صلح می‌کنند؛ مهیّای جنگ باش!

گفتنی است، رهبر حکیم انقلاب در اردیبهشت‌ماه ۹۷ در دانشگاه فرهنگیان درباره بدعهدی دشمنان ملت ایران اسلامی فرموده بودند: من به این سه کشور هم اعتماد ندارم. من می‌گویم به اینها هم اعتماد نکنید؛ اگر می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیاورید تضمین واقعی، تضمین عملی وَ الّا فردا این‌ها هم همان کاری را خواهند کرد که آمریکا کرد، امّا به یک شیوه‌ی دیگر.

همچنین رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور، پیش‌تر نیز در تیرماه ۱۴۰۳ نسبت به تحریف صورت‌گرفته و تفسیرهای ناصواب از آیات قرآن و برداشت مذاکره با غرب از آیات جهاد، در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، با اشاره به آیاتی از سوره انفال اینچنین واکنش نشان داده بود؛ اگر «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ» مطرح است، پشت‌بندش می‌فرماید باید با این موجودات جنگید. (فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ) با این موجودات باید به نزاع و نبرد برخاست و باید کسی که بدعهدی می‌کند را سخت مجازات کرد تا دیگر هوس چنین بدعهدی‌هایی به ذهنش نرسد.