به گزارش خبرنگار مهر، نعیم سعداوی شامگاه امروز پنجشنبه پس از تساوی تیمش در برابر استقلال تهران در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: پیش از این بازی هم گفته بودم که هواداران در این مسابقه از دیدن یک بازی زیبا لذت خواهند برد.

وی افزود: ما در این دیدار به دنبال کنترل بازی و کسب یک امتیاز نبودیم بلکه به دنبال کسب پیروزی در مسابقه خانگی بودیم. موقعیت های زیادی هم روی دروازه حریف خلق کردیم که می توانستیم از آنها استفاده کنیم ولی تنها یک گل نصیب ما شد.

سعداوی بیان کرد: واقعیت این است که ما در این بازی در برابر یک تیم با تجربه بازی کردیم که مهره های بسیار خوبی در ترکیب خود داشت. برای ما بسیار سخت بود که با این مهره های جوان در برابر آنها بازی کنیم ولی حتی با وجود اینکه با یک گل از آنها عقب افتادیم باز هم ضمن جبران عقب ماندگی، موقعیت های بی شماری روی دروازه استقلال خلق کردیم.

سرمربی فولاد خوزستان بیان کرد: از کادر پزشکی تیم خود نهایت تشکر را می کنم که بازیکنان مصدوم را تا دقیقه آخر به شرایط مسابقه رساند چرا که ما در این بازی حساس به شدت به آنها نیاز داشتیم.

سعداوی در خصوص اینکه سرمربی استقلال گفته که خط هافبک ما اجازه نداد بازی در دست بازیکنان فولاد باشد نیز گفت: قصد ندارم در خصوص اظهارات دوست و همکار خوبم واکنشی نشان دهم و اظهار نظر در این خصوص را به کارشناسان واگذار می کنم ولی در برخی از صحنه ها بازیکنان استقلال به دنبال اتلاف وقت بودند.

وی ضمن تقدیر و تشکر از هواداران فولاد خوزستان در این بازی گفت: آنها به خوبی ما را حمایت کردند و ما توانستیم در این بازی موقعیت های خوبی را خلق کنیم.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص مصدومیت بازیکنان فولاد نیز گفت: یوسف وکیا و سروش سعیدی از بازیکنان مصدوم ما بودند که با تلاش کادر پزشکی به این بازی رسیدند.

سعداوی در پایان گفت: من حسرتی دارم که دوست دارم آن را امروز بگویم. خیلی دوست دارم یک روز کل ورزشگاه الغدیر یک صدا تیم های خوزستانی را تشویق کند و این یکی از حسرت های من است.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته دهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز پنج شنبه تیم های فولاد خوزستان و استقلال تهران در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی یک بر یک به پایان رسید.