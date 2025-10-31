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۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

گل‌محمدی: حیف شد شهرآورد اهواز را نبردیم

گل‌محمدی: حیف شد شهرآورد اهواز را نبردیم

اهواز - سرمربی فولاد خوزستان پس از تساوی در دربی خوزستان از عملکرد تیمش دفاع کرد و با اشاره به موقعیت‌های از دست‌رفته، گفت: حیف شد این بازی را نبردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی شامگاه جمعه نهم آبان در نشست خبری پس از دیدار برابر استقلال خوزستان از کیفیت بازی و تلاش بازیکنانش ابراز رضایت کرد اما از نتیجه نهایی ابراز تأسف داشت.

وی با اشاره به محل برگزاری مسابقه گفت: اینکه دربی اهواز در شهری دیگر برگزار می‌شود، جای تعجب دارد. با این حال، بازی پرهیجان و خوبی از سوی هر دو تیم شاهد بودیم.

گل‌محمدی درباره روند مسابقه افزود: موقعیت‌های خوبی برای پیروزی داشتیم اما گل ساده و بدی دریافت کردیم. بازیکنانم تلاش زیادی کردند و در دقایق پایانی توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم. از آن‌ها ممنونم، چون می‌دانستیم بازی آسانی در پیش نداریم.

وی با انتقاد از اشتباهات فردی تیمش گفت: سوار بازی بودیم و نباید مرتکب چنین اشتباهی می‌شدیم. اگر از موقعیت‌ها بهتر استفاده می‌کردیم، می‌توانستیم برنده باشیم. حیف شد که نبردیم.

سرمربی فولاد در پایان با اشاره به شرایط تیمش بیان کرد: در حال حاضر سه بازیکن خط حمله را از دست داده‌ایم و با مصدومیت‌هایی نیز مواجه هستیم. با این وجود، از هواداران‌مان بابت حمایت‌هایشان تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6640560

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