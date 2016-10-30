اجرای ۱۵۴ پروژه اقتصاد مقاومتی در لرستان/ ۳۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: ۱۵۴ پروژه در راستای تحقق اهداف سند اقتصاد مقاومتی در لرستان پیش بینی شده است.

وی افزود: از مجموع این پروژه ها ۹۳ طرح به طور کامل افتتاح شده و ۶۱ پروژه دیگر نیز به صورت فازبندی در حال اجرا است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: میزان اشتغال ایجاد شده با اجرای این طرح ها سه هزار و ۳۶۲ نفر بوده است.

غضنفری با بیان اینکه طرح های به بهره برداری رسیده شامل ۸ طرح در حوزه خدمات، ۶۷ طرح در حوزه صنعت، ۸ طرح در حوزه کشاورزی و ۱۰ طرح در بخشهای مختلف دیگر است، گفت: در مجموع از محل دو سند اشتغال و اقتصاد مقاومتی که محورهای اصلی استان هستند ۱۶۸ طرح اقتصادی تا پایان سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: این طرح ها در قالب ۶۶۳ پروژه با حجم سرمایه گذاری هشت هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان باید در استان اجرایی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: البته هر کدام از این ۶۶۳ پروژه شامل زیر بخش ها و زیرمجموعه های مختلفی نیز هستند.

غضنفری تصریح کرد: این ۶۶۳ پروژه شامل ۲۰۷ پروژه اقتصادی، ۲۷ پروژه فرهنگی، ۳۵ طرح برنامه ریزی و ۳۹۴ پروژه عمرانی است.

وی با بیان اینکه راه اندازی طرح هایی از جمله کشت و صنعت، اجرای پروژه انتقال آب «کاکارضا» به شهر خرم آباد، افتتاح سد حوضیان، افتتاح و راه اندازی ۹۶۸ طرح در هفته دولت، پیگیری اجرای راه آهن خرم آباد - درود - اندیمشک و تطویل و توسعه باند و ایمنی فرودگاه خرم آباد از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی اجرا شده در استان است، گفت: طرح توسعه فرودگاه خرم آباد با ۵۳ میلیارد تومان اعتبار به زودی به بهره برداری می رسد.