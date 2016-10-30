۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

معاون استاندار لرستان:

اجرای ۱۵۴ پروژه اقتصاد مقاومتی در لرستان/ ۳۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد شد

خرم آباد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان از اجرای ۱۵۴ پروژه اقتصاد مقاومتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: ۱۵۴ پروژه در راستای تحقق اهداف سند اقتصاد مقاومتی در لرستان پیش بینی شده است.

وی افزود: از مجموع این پروژه ها ۹۳ طرح به طور کامل افتتاح شده و ۶۱ پروژه دیگر نیز به صورت فازبندی در حال اجرا است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: میزان اشتغال ایجاد شده با اجرای این طرح ها سه هزار و ۳۶۲ نفر بوده است.

غضنفری با بیان اینکه طرح های به بهره برداری رسیده شامل ۸ طرح در حوزه خدمات، ۶۷ طرح در حوزه صنعت، ۸ طرح در حوزه کشاورزی و ۱۰ طرح در بخشهای مختلف دیگر است، گفت: در مجموع از محل دو سند اشتغال و اقتصاد مقاومتی که محورهای اصلی استان هستند ۱۶۸ طرح اقتصادی تا پایان سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: این طرح ها در قالب ۶۶۳ پروژه با حجم سرمایه گذاری هشت هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان باید در استان اجرایی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان ادامه داد: البته هر کدام از این ۶۶۳ پروژه شامل زیر بخش ها و زیرمجموعه های مختلفی نیز هستند.

غضنفری تصریح کرد: این ۶۶۳ پروژه شامل ۲۰۷ پروژه اقتصادی، ۲۷ پروژه فرهنگی، ۳۵ طرح برنامه ریزی و ۳۹۴ پروژه عمرانی است.

وی با بیان اینکه راه اندازی طرح هایی از جمله کشت و صنعت، اجرای پروژه انتقال آب «کاکارضا» به شهر خرم آباد، افتتاح سد حوضیان، افتتاح و راه اندازی ۹۶۸ طرح در هفته دولت، پیگیری اجرای راه آهن خرم آباد -  درود - اندیمشک و تطویل و توسعه باند و ایمنی فرودگاه خرم آباد از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی اجرا شده در استان است، گفت: طرح توسعه فرودگاه خرم آباد با ۵۳ میلیارد تومان اعتبار به زودی به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 3810074

