به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی در همایش مبلغان افتخاری اربعین حسینی(ع) اظهار داشت: با وجود اینکه بیش از دو و نیم میلیون نفر در حماسه اربعین از کشور ما شرکت می‌کنند لذا فرصت بی‌نظیری برای مباحث تبلیغی است.

وی با بیان اینکه در این زمان دل‌ها آماده پذیرش معارف عصمت و طهارت است، گفت: این زمان بهترین فرصت برای تبلیغ است و ثبت نام بیش از ۳ هزار ۵۰۰ طلبه و روحانی برای حضور در آن بیانگر این مطلب است که روحانیون این فرصت‌ها را به خوبی می‌شناسند و در آن حضور جدی دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه امسال ساختار اعزام متفاوت است و تعداد محدودی را پذیرش کرده‌ایم، افزود: در شورای سیاست‌گذاری قرار شده است تا امسال بعثه مقام معظم رهبری، سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز مدیریت حوزه، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات و تشکل‌های تبلیغی در کنار هم قرار بگیرند تا به صورت هماهنگ کار تبلیغی انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی شده تا در دیگر موضوعات تبلیغی هم این ساختار انجام بگیرد، ادامه داد: علاوه بر این حرکت بخشی از کار به طلاب عرب زبان خوزستان سپرده شده است.

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه این کار تبلیغی یک کار جهادی است که همه باید دست به دست هم دهیم واین کار تبلیغی را انجام دهیم، گفت: آرمانی که داریم معرفی پیام عاشورا به مردم است و تلاش نماییم تا عاملی برای وحدت بین مسلمانان شویم.

وی با بیان اینکه در این حرکت نباید هرگز خادم بودن خود برای اباعبدالله(ع) را فراموش کنیم، افزود: با همه مشکلات و کمبود امکاناتی که وجود دارد باید بتوانیم به نحو احسن کار تبلیغی خود را انجام دهیم.

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: توجه به تقویت مرجعیت عراق باید مورد توجه باشد و احترام به حاکمیت عراق را یک اصل و اساس بدانید.

وی با بیان اینکه به تکریم و احترام نیروهای مردمی و بسیج مردمی توجه کنید، ادامه داد: احترام به عراقی‌ها و تکریم میزبانی آنها مورد توجه باشد تا تصور نکنند شما می‌خواهید عرصه خدمتگذاری و تبلیغی آنها را بگیرید.

حجت الاسلام شرفخانی با اشاره به اینکه ولایت مداری یک اصل است، خطاب به مبلغان، گفت: درهمه حال ملبس باشید که لباس روحانیت نشانه حرکت جهادی شما است.

وی گفت: با اینکه این حرکت به صورت افتخاری است اما اگر مبلغی سر خود عمل کند و مأموریتی که به او سپرده شده را ترک کند به مدت دوسال منع مأموریت خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف افزود: در این مأموریت به آداب و رسوم عراقی‌ها احترام بگذارید، هرگونه مطالب شخصی و محرمانه را از گوشی و لب تاپ‌های خود پاک کنید، از نشر اخبار غیر موثق پرهیز نمایید و مسائل جنگ عراق و ایران و دفاع مقدس را بازگو نکنید، در بحث‌ها و جدل‌های سیاسی و فرقه‌ای وارد نشوید و از برخوردهای کلامی و فیزیکی پرهیز کنید.

وی گفت: بدترین چیری که در مسیر راهپیمایی اربعین اتفاق می‌افتد بی‌توجهی به اقامه نماز جماعت است که باید بسیج شوید تا این حرکت به بهترین شکل و باشکوه انجام شود.