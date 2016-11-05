به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت تلاش هرچه بیشتر برای بهبود فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: بهبود محیط کسب و کار نقش پراهمیتی در فراهم کردن شرایط رقابت‌پذیر دارد و به توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش تولید و اشتغالزایی در کشور کمک می‌کند.

در ابتدای این جلسه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی ارائه کرد که نشانگر بهبود نسبی رتبه ایران در کسب و کار جهانی بود.

بر اساس این گزارش جایگاه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶ میلادی با ۱۲پله صعود نسبت به مدت مشابه سال قبل رتبه ۱۱۸ است.

وی گزارشی نیز از آخرین وضعیت واگذاری ها تا آبان سال جاری ارائه کرد و به ارائه توضیحاتی در خصوص ارزش واگذاری ها به تفکیک ماهیت خریداران پرداخت.

در ادامه این جلسه که وزاری امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس سازمان خصوصی سازی نیز حضور داشتند، ابعاد اجرایی واگذاری بابت طرح توزیع سهام عدالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.