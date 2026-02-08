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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

راز قتل زن گمشده در زنجان فاش شد

راز قتل زن گمشده در زنجان فاش شد

زنجان - جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف جسد زن مفقود شده در زنجان خبر داد و گفت: قاتل دستگیر و با صدور قرار مناسب، روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی عباسی گفت: نهم دی ‌ماه امسال خبر مفقودی زنی ۴۷ ساله به پلیس آگاهی استان واصل شد که تیمی مجرب از کارآگاهان، رسیدگی به موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان در تحقیقات اولیه و انجام اقدامات فنی و پلیسی به فردی مشکوک شده و او را با هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه منکر هرگونه قتل شد ولی در مواجه با شواهد و ادله پلیس، پرده از راز این قتل برداشت و گفت: به جهت اختلافات خانوادگی به مقتول با اسلحه گرم شلیک کرده و جسدش را به بیرون از شهر منتقل و رها کردم.

عباسی خاطر نشان کرد : متهم پس از تکمیل پرونده و دستور قضایی با صدور قرار مناسب ، روانه زندان شد.

کد مطلب 6742807

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