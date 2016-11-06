به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بحرینی با بیان اینکه شرکت ساسول آفریقای جنوبی در دوران تحریم سهام خود در مجتمع پتروشیمی آریا ساسول را واگذار کرد، گفت: هم اکنون این شرکت بین‌المللی سهامی در این مجتمع پتروشیمی ندارد.

مدیرعامل پتروشیمی آریاساسول با اعلام اینکه با ورود به دوره پسابرجام ساسول به دنبال سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پلیمری ایران بود، تصریح کرد: اما با توجه به ابلاغ قیمت‌های جدید خوراک اتان توسط وزارت نفت بعید به نظر می رسد که این شرکت آفریقای جنوبی قصد سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی کشور را داشته باشد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه یکی از معیارهای جذب سرمایه در صنایع پتروشیمی تعیین یک قیمت منطقی برای فروش خوراک گاز و مایع است، اظهار داشت: در حال حاضر برنامه توسعه و افزایش ۳۰۰ هزار تنی با هدف تبدیل اتیلن به محصولات پلیمری در مجتمع پتروشیمی آریا ساسول در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه افزایش ۳۰۰ هزار تنی ظرفیت پتروشیمی آریا ساسول با ساخت یک واحد جدید به سرمایه گذاری حدود ۴۰۰ میلیون دلاری نیاز است، تاکید کرد: در صورتی که قیمت فعلی خوراک اتان در سطوح فعلی باقی بماند قطعا اجرای طرح جدید افزایش ظرفیت تولید در پتروشیمی آریا ساسول منتفی خواهد شد.

بحرینی همچنین در خصوص پیشنهاد برگزاری مزایده برای فروش تان به صنایع پتروشیمی هم توضیح داد: برگزاری مزایده یک تصمیم و اظهار نظر احساسی بوده و امکان برگزاری مزایده برای فروش اتان در داخل کشور وجود ندارد.

وی با اعلام اینکه واردات اتان توسط شرکت‌های پتروشیمی هم با توجه به اینکه هم اکنون ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز و تولیدکننده اتان بوده فاقد توجیه اقتصادی است، خاطرنشان کرد: شرط انجام سرمایه گذاری جدید در صنایع پتروشیمی ایران در دوران پسا برجام، تجدیدنظر و اصلاح قیمت فروش خوراک اتان به صنایع پتروشیمی است.