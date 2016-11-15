به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه صنایع دریایی، براساس این تفاهم نامه که به امضای مهرداد مظفری مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی و اصغر نوراله زاده مدیرعامل صندوق کار آفرینی امید رسید، صندوق کار آفرینی امید به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط معرفی شده از سوی صندوق توسعه صنایع دریایی تسهیلات اعطا می‌کند.

این تسهیلات جهت راه اندازی کسب و کار های جدید و حمایت از توسعه کسب و کار های بازار محور فعلی در مناطق ساحلی، نوسازی و بازسازی شناورها و همچنین اجرای طرح های دانش‌بنیان در حوزه دریا و خدمات مرتبط با آن خواهد بود.

براساس این گزارش مبلغ اعتبار این تفاهم نامه ۳۰۰ میلیارد ریال است که به طرح های معرفی شده ازسوی صندوق صنایع دریایی وپس از بررسی و تایید، در چارچوب ضوابط قانونی پرداخت خواهد شد.