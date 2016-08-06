پرداخت بیش از۸۵ میلیاردریال تسهیلات اشتغالزایی وازدواج درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرزان عزت‌پور امروز شنبه در دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که در سالن شهدای گمنام تشکیل شد، گفت: اعتبار پیش بینی شده صندوق در سال جاری ۲۰ میلیارد تومان است که این میزان نسبت به سال گذشته کاهش ۴ درصدی داشته است.

وی اعلام کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۵۵۷ مورد تسهیلات اشتغالزایی با مبلغ بیش از ۶۷ میلیارد ریال و ۲۱۱ مورد تسهیلات ازدواج با مبلغ ۱۸ میلیارد ریال در این صندوق پرداخت شده است.

وی به اهداف صندوق اشاره کرد و اظهارداشت: ساماندهی کسب و کارهای خانگی زنان روستایی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و توجه به برندسازی ملی و حمایت مالی از توسعه برنامه های مطرح در حوزه کسب و کارهای خرد از جمله اهداف صندوق کارآفرینی و امید است.

وی عنوان کرد: توجه به ارتقای سطح قدرت خرید مردم از طریق ساماندهی اعطای تسهیلات خرید کالاهای تولیدی ایرانی هم از دیگر اهداف ما است.

مدیر صندوق کارآفرینی و امید کردستان با اشاره به اینکه صندوق به منظور حمایت از زوجین قسمتی از منابع و اعتبارات خود را به امر ازدواج اختصاص داده است، اظهارداشت: سقف مقرر تسهیلات در این زمینه حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت ۴۸ ماهه است.

وی ادامه داد: در راستای تحقق شعار هر روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه، صندوق اقدام به شناسایی پتانسیل ها، استعدادها و ظرفیت های روستاهای استان کرده است.

عزت‌پور بیان کرد: طرحی با عنوان امید برای حمایت از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای خرد و کوچک طراحی شده و هم اکنون هم درحال اجرا است.

وی ادامه داد: در طرح مذکور تسهیلاتی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال با چهار درصد کارمزد به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.

وی از دیگر طرح های این صندوق را طرح احسان ذکر کرد و اظهارداشت: در این طرح برای تمامی صاحبان حرفه ها و مشاغل در حوزه اشتغال اعم از کارکنان دولت، شرکت های عمومی و افراد سرپرست خانوار تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود.

مدیر صندوق کارآفرینی و امید کردستان با بیان اینکه طرح حمایت از موسسات خیریه اشتغالزا هم از دیگر طرح های ما است، گفت: براساس این طرح که به منظور حمایت مالی هدفمند کسب و کارهای خرد از موسسات خیریه اشتغالزا، تقویت و کمک به بهبود یا تغییر رویکرد موسسات خیریه اجرا شده، به متقاضیان تسهیلاتی بدون کارمزد پرداخت خواهد شد.