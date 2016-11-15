دستگیری زائران فاقد ویزا درعراق/متخلفان بارایزنی به کشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار محسن فتحی زاده با اشاره به تردد نیمه روان در مرز مهران گفت: فرایند عبور از مرز مهران تسریع می یابد.

وی افزود: تاکنون یک میلیون و ۴۴۷ هزار زائر از مرزهای سه گانه وارد کشور عراق شده اند که بیش از ۶۵۰ هزار زائر مربوط به مرز مهران،۴۴۶هزار زوار مرز چزابه و ۳۰۷ هزار زائر نیز در مرز شلمچه بودند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا عنوان کرد: سه هزار نفر تاکنون از مرز مهران به دلیل نداشتن مدارک قانونی از جمله گذرنامه و ویزا به شهرهای خود بازگشت داده شده اند.

وی اظهار کرد: عده‌ای از افراد هم که دیشب با سوءاستفاده از شلوغی جمعیت توانسته بودند از دروازه مرزی عبور کنند توسط مرزبانان عراقی بازداشت و با رایزنی و هماهنگی به داخل کشور بازگردانده شدند و در اختیار دستگاه قضا قرار گرفتند.

سردار فتحی‌زاده بابیان اینکه این افراد بـا هماهنگی دستگاه قضا و امکاناتی که مسئولان استان ایلام در اختیار ما قرارداده اند به شهرهای عقبه بازگردانده شدند افزود: در ساعات اولیه بامداد امروز به خاطر تجمع عده‌ای از افراد قانون‌شکن مشکلاتی برای تردد زائران به وجود آمد و موجب توقف تردد زائران شد که با دخالت نیروهای مرزبانی ، این افراد کنار زده شدند و گیت‌ها برای ورود زائران باز شد.

وی تأکید کرد: به‌هیچ ‌وجه امکان تردد بدون مدارک قانونی معتبر وجود ندارد و کسانیکه به مرزها مراجعه می‌کنند حتماً گذرنامه و روادید در دست داشته باشند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا عنوان کرد: از مردم می خواهیم برای تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی (ع) به خصوص در مرز مهران از ورود بدون ویزا و گذرنامه به این مرز خودداری کنند.