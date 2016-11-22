علیرضا رضایت در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل ساخت و سازهای غیر مجاز به عنوان یکی از چالش های جدی و اساسی مدیریت شهری در مناطق و شهرهای مهاجر پذیر اظهار داشت:شهر شهریار نیز از این تهدید مصون نبوده و در طول یک تا دو دهه گذشته با افزایش جمعیت، شاهد شیوع و بروز ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه بوده ایم که با ابلاغ طرح تفصیلی، گام های جدی تری برای مهار و کنترل این چالش برداشته شده است.

عضو شورای اسلامی شهرشهریار عنوان کرد:نمی توان ادعا کرد که شهرداری شهریار در مقابله با این پدیده صد در صد موفق بوده یا با لحاظ کردن حداکثر انرژی نسبت به مقابله با این معضل اقدام کرده است و به واقع لزوم افزایش ضریب مقابله با تخلفات ساختمانی در شهریار احساس می شود.

وی افزود:عوامل و دلایل بسیاری در عدم توفیق قطعی در مهار و کنترل این معضل دخیل بوده که محدودیت های مالی و اعتباری و برخی از برداشت ها، تفسیرها و خلأهای قانونی نیز در این موضوع بی تأثیر نبوده است.

رضایت گفت:با مطالعه ضوابط مرتبط با ساخت و سازهای غیر مجاز به روشنی پی می بریم که قید کلمه(می تواند) در قانون، این اختیار را به شهرداری ها داده که برخی از تخلفات حوزه ساخت و سازها را نادیده بگیرند.

وی افزود: انصاف حکم می کند که به این امر اذعان کنیم، در مواردی نیز شاهد برخوردهای قاطع و جدی مدیریت شهری در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز بوده ایم، اما در مواردی نیز امکان برخورد با چنین تخلفاتی وجود داشته که متأسفانه آنچنان که باید قاطعانه عمل نشده است.

رضایت یادآور شد:تلاش ما در مجموعه مدیریت شهری بر این امر استوار بوده تا حتی المقدور نسبت به رفع کاستی ها و محدودیت های زیرساختی، اقدامات لازم عملیاتی شود، زیرا توسعه امکانات و تقویت زیر ساخت ها در جلب رضایتمندی عموم مردم به عنوان هدف اصلی ما و دیگر مسئولانی که دغدغه آبادانی شهری را دارند، در صدر برنامه ها و اهداف تعریف شده قرار دارد.