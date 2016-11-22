فهرست گمرکات مجاز برای ترخیص لوازم خانگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای فهرست گمرکات مجاز به واردات لوازم خانگی را اعلام کرد. این بخشنامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون ساماندهی مبادلات مرزی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، صادر شده و بر اساس آن، صرفاً گمرکات شهیدرجایی بندرعباس، خرمشهر، بوشهر، تهران، غرب تهران، سهلان، فرودگاه امام خمینی(ره)، شیراز، اصفهان، ارومیه، بندر امام خمینی، گمرک منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم و منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار به‌ عنوان گمرکات اختصاصی، مجاز به ترخیص لوازم خانگی بزرگ هستند.

بر اساس این بخشنامه، لوازم خانگی بزرگ شامل یخچال‌فریزر، ماشین‌لباسشویی، ماشین‌ظرفشویی، کولر گازی، کولر اسپیلت، ماشین‌ظرفشویی، جارو برقی، مایکروویو، تلویزیون از هر نوع، گاز رومیزی و مبله و هود آشپزخانه است.

در این بخشنامه آمده است، در صورت ورود کالاهای مذکور به سایر گمرکات می‌بایست کالاهای مذکور به نزدیک‌ترین گمرک مجاز به شرح فوق ترانزیت گردد. در صورتی که کالاهای مذکور قبل از ابلاغ این بخشنامه در آن گمرک موجود باشد، از شمول این بخشنامه خارج است.

واردات کالاهای مذکور از محل مبادلات مرزی، از شمول این بخشنامه خارج است. کالاهای مذکور از محل ارزش افزوده یا مازاد ارزش افزوده (تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) از شمول این بخشنامه خارج است؛ ضمن اینکه کالاهای وارده توسط واحدهای تولیدی لوازم خانگی جهت انتقال به انبار اختصاصی ایشان و انجام تشریفات واردات در گمرک ناظر بر انبار اختصاصی مشمول مفاد این بخشنامه نیست.

در هنگام ترخیص لوازم خانگی مورد اشاره، آن گمرک موظف به تنظیم و اخذ کلیه شماره سریال‌های لوازم خانگی وارداتی و درج در سامانه جامع امور گمرکی بوده و شماره‌های قید شده می‌بایست به تأیید سرویس ارزیابی آن گمرک رسیده باشد.