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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

آغاز ثبت‌نام کارشناسی‌ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از امروز

آغاز ثبت‌نام کارشناسی‌ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور از امروز

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران اعلام کرد: ثبت‌نام دوره‌ فراگیر کارشناسی‌ارشد این دانشگاه از ساعت ۱۶ امروز سوم آذرماه آغاز شده و تا ۱۳ آذرماه ادامه خواهد داشت .

ایوب مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند ثبت‌نام دوره‌ فراگیر کارشناسی‌ارشد این دانشگاه از امروز تا ۱۳ آذرماه افزود: علاقه‌مندان به تحصیل در دوره‌های فراگیر کارشناسی‌ارشد می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و دانلود دفترچه نسبت به انتخاب رشته‌محل‌ دلخواه خود اقدام کنند.

وی درخصوص شرایط شرکت‌کنندگان در این آزمون گفت: افرادی که تا ۳۰ بهمن امسال موفق به اخذ مدرک کارشناسی شوند می‌توانند در این آزمون که در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه برگزار می‌شود شرکت کنند و آغاز تحصیل پذیرفته‌ شدگان هم در ترم دوم سال تحصیلی جاری خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران روش فراگیر  را شیوه‌ای مدرن و مناسب دانست که دانشجو در آن برای گرفتن مجوز ورود به دانشگاه، منابع و سرفصل‌های مرتبط با رشته دانشگاهی خود را مطالعه می‌کند و از سوی دیگر در این شیوه وقت دانشجو ارزشمند قلمداد می‌شود.

مرادی همچنین شیوه‌های تحصیلی متقاضیان را با توجه به انتخاب اولیه‌شان در زمان ثبت‌نام، آموزش‌محور (فاقد پایان‌نامه)، پژوهش‌محور (دارای پایان‌نامه) و همچنین الکترونیکی (بی‌نیاز به حضور فیزیکی) دانست.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور استان تهران، روش‌های موجود در پیام نور را مناسب شرایط افراد مختلف از قشرهای مختلف دانست که هرکس به فراخور شرایط و نیازهای خود می‌تواند در این دانشگاه تحصیل کند.

کد مطلب 3831794
زهرا سیفی

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