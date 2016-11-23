مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها مرگ آور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه سلیمانی اظهار کرد: امروزه هم هرچند بسیاری از عفونت های باکتریایی توسط آنتی بیوتیک ها درمان می شوند اما باکتری ها نیز در برابر آنها از خود دفاع می کنند.

وی ادامه داد: وقتی باکتری ها زیاد با آنتی بیوتیک روبرو شوند، در مقابل آنها مقاوم می شوند، همچنین بعضی باکتری ها آنقدر قوی می شوند که می توانند مقابل آنتی بیوتیک ها مقاومت کنند و در نتیجه داروهای دیگر نمی توانند باکتری های مقاوم را از بین ببرند در این صورت باکتری ها سلامت انسان را به خطر می اندازند.

سلیمانی تصریح کرد: زمانی که آنتی بیوتیک نتواند اثر کنند باعث طولانی و پیچیده تر بیماری، افزایش، مراجعه متعدد به پزشک و یا بستری شدن در بیمارستان، نیاز به داروهای گران تر و سمی تر و در نتیجه عفونت های مقاوم ایجاد می شود که گاهی جان انسان ها را به خطر می اندازند.

وی تاکید کرد: در این خصوص باید عرض شود که تنها بیماران نیستند که از این نتیجه رنج می برند، بلکه افراد سالم جامعه هم ضربه خواهند خورد.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو به شهروندان توصیه کرد: هیچگاه خودسرانه و بدون تجویز پزشک آنتی بیوتیک مصرف نکنند زیرا ممکن است علایم بیماری ها مشابه باشند اما درمان آن ها متفاوت است.

وی ادامه داد: حتما می بایست دوره درمان با آنتی بیوتیک کامل شود زیرا که اگر علائم بیماری از بین رفته باشد. درمان غیرمسئولانه و خودسرانه می تواند به جای ریشه کن کردن عفونت باعث پیدایش عفونتی جدی تر و خطرناک تر شود.

سلیمانی افزود: اغلب علائم سرماخوردگی و گلودرد ناشی از عفونت های ویروسی است که آنتی بیوتیک در درمان آن بی تاثیر است و معمولا علائم پس از 3 تا 5 روز خود به خود بهبود می باید.

وی گفت: بنابراین اگر پزشک تجویز آنتی بیوتیک را برای درمان شما لازم ندانست توصیه او را بپذیرد. اگر علائم شما بعد از یک هفته از بین نرفت مجددا نزد او رفته و برای حل مشکل با او مشورت کنید.

سلیمانی افزود: بهتر است تصمیم گیری برای مصرف کردن یا نکردن این داروها را برعهده پزشک معالج خود بگذارید تا از ایجاد خطر ذکر شده در آینده جلوگیری شود.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو، خاطرنشان کرد: به خاطر داشته باشید که درغیر این صورت ممکن است خود شما در آینده قربانی گونه های میکروبی مقاوم به درمان شوید.

سلیمانی گفت: تشخیص درست و به موقع برای استفاده از آنتی بیوتیک ها یکی از هنرهای پزشکان است تا بیمار با مصرف کمترین تعداد آنتی بیوتیک بهبود کامل یابد