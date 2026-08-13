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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

عملیات اجرایی پل آسیب دیده منبع آب ظرف یک ماه آینده به پایان می‌رسد

عملیات اجرایی پل آسیب دیده منبع آب ظرف یک ماه آینده به پایان می‌رسد

بندرعباس - معاون استاندار هرمزگان گفت: با پیشرفت عملیات اجرایی پل منبع آب، امیدواریم این پروژه ظرف یک ماه آینده به اتمام برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، در بازدید از پل منبع آب، اظهار کرد: عملیات اجرایی مربوط به دو ستون این پل که پیش از این تخریب شده بود، در حال انجام است.

وی افزود: عملیات آرماتوربندی و قالب‌بندی ستون‌ها انجام شده و بخش نخست بتن‌ریزی نیز امروز به پایان می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: بخش دوم بتن‌ریزی نیز نهایتاً طی چند روز آینده به اتمام خواهد رسید و پس از تکمیل ستون‌ها، عملیات اجرایی سرستون‌ها و در ادامه اجرای عرشه پل انجام می‌شود.

صادقی‌پور با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه بیان کرد: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده با مشاور پروژه، پیش‌بینی می‌شود کلیه عملیات اجرایی پل ظرف یک ماه آینده به پایان برسد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکمیل این پروژه، در یک ماه آینده امکان برقراری جریان ترافیک در مسیر برگشت از خمیر به سمت بندرعباس فراهم شود.

کد مطلب 6915876

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