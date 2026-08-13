به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، در بازدید از پل منبع آب، اظهار کرد: عملیات اجرایی مربوط به دو ستون این پل که پیش از این تخریب شده بود، در حال انجام است.

وی افزود: عملیات آرماتوربندی و قالب‌بندی ستون‌ها انجام شده و بخش نخست بتن‌ریزی نیز امروز به پایان می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: بخش دوم بتن‌ریزی نیز نهایتاً طی چند روز آینده به اتمام خواهد رسید و پس از تکمیل ستون‌ها، عملیات اجرایی سرستون‌ها و در ادامه اجرای عرشه پل انجام می‌شود.

صادقی‌پور با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه بیان کرد: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده با مشاور پروژه، پیش‌بینی می‌شود کلیه عملیات اجرایی پل ظرف یک ماه آینده به پایان برسد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکمیل این پروژه، در یک ماه آینده امکان برقراری جریان ترافیک در مسیر برگشت از خمیر به سمت بندرعباس فراهم شود.