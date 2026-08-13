به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احدی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل حضور یافت و ضمن تبریک این روز به فعالان این عرصه، اظهار کرد:به همه خبرنگاران زحمت‌کش که در مقابل شانتاژها و بمباران خبری، به ایجاد امنیت روانی جامعه کمک می‌کنند، خداقوت می‌گویم.

وی با اشاره به ایام اربعین افزود: در استان اردبیل، ۲٬۲۸۸ نفر برای سفر زیارتی اربعین ثبت‌نام کردند که خوشبختانه همه این عزیزان سفر خود را با موفقیت به پایان رساندند. از این تعداد، حدود ۹۱ درصد از مرز مهران تردد داشتند و بیشترین وسیله نقلیه، خودروی شخصی و پس از آن اتوبوس بود. با هماهنگی کمیته‌های ستاد اربعین و تلاش ویژه استاندار محترم، این عملیات به‌خوبی مدیریت شد و جا دارد از ایشان قدردانی کنیم.

مدیر حج و زیارت استان اردبیل در ادامه درباره حج تمتع گفت:امروز ظرفیت پیش‌ثبت‌نام کاروان‌های حج تمتع تکمیل شده است. ثبت‌نام‌کنندگان مراحل معاینات پزشکی را طی می‌کنند و انشاءالله تا اواخر شهریور، کاروان‌ها نهایی و برنامه‌های آموزشی برای حجاج سال ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد.