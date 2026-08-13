به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن در واکنش به اهانت صهیونیستها به قرآن کریم در سخنانی تصریح کرد که تکرار توهینهای صهیونیستی-آمریکایی به قرآن کریم، نشاندهنده دشمنی آشکار صهیونیستها با تمام اصول مقدس و بیزاری آنها از پیام الهی است.
وی تصریح کرد که مشکل یهودِ صهیونیست و پیروان آنها با قرآن کریم، در پاکی و والایی آموزههای قرآن است، چرا که آنها سرشار از پلیدی و آلودگی هستند.
الحوثی ابراز داشت که صهیونیستِ های تاریکاندیش میدانند که قرآن همان چیزی است که حقیقت آنها را برای جوامع بشری آشکار میکند و جوامع را در برابر گمراهی آنها مصون میدارد.
وی خاطرنشان کرد که صهیونیست ها و حامیانشان میدانند که قرآن، هدایت یافتگان را از بندگی طاغوت محافظت کرده و آنان را برای ایفای نقش خود در جانشینی بر روی زمین ارتقا میدهد.
رهبر انصارالله یمن ابراز داشت که مشکل یهود با قرآن کریم در آموزههای آن است که عدالت را در زندگی تحقق میبخشد؛ درست به همان اندازهای که خود آنها سرشار از طغیان، وحشیگری، جنایت و ظلم هستند.
وی افزود: یهودِ صهیونیست میخواهند واقعیت زندگی بشر، مانند وضعیت حیوانات در جنگل باقی بماند؛ جایی که قوی، ضعیف را میخورد.
الحوثی با اشاره به اینکه رسوایی «جفری اپستین»، جنایات در غزه و رسواییهای مکرر و مستمر در جهان، حقیقت یهودِ صهیونیست را برملا کرد، خاطرنشان کرد که شکوه و قداست قرآن کریم با سوزاندن مصحف توسط یهودِ صهیونیست خدشهدار نمیشود؛ این توهینها تنها گواه کفر و پستی آنهاست.
وی افزود که توهینهای صهیونیست ها به قرآن کریم، بیانگر کینه و دشمنی آنهاست که از سوءرفتار، کفر، جنایت، جهل و کینهتوزیشان سرچشمه میگیرد.
عبدالملک بدر الدین الحوثی تصریح کرده که توهینهای صهیونیسم به قرآن کریم، نشاندهنده خشم و غیظ شدید آنها از نور و هدایت عظیم قرآن است؛ هدایتی که آزادی بشریت از سلطه و هیمنه آنان را تضمین میکند.
وی با اشاره به تکرار جنایت بزرگ صهیونیستها در توهین به قرآن کریم و سوزاندن مصحف شریف، آن را به عنوان موضعی خصمانه علیه اسلام و مسلمانان دانسته و تاکید کرد که توهین به قرآن کریم بخشی از اقدامات خصمانه صهیونیست ها در توطئهها و نقشههایشان علیه مسلمانان است.
عبدالملک الحوثی تصریح کرد که اگر کشورهای اسلامی موضع رسمی و جدی در سطح تحریمهای سیاسی و اقتصادی اتخاذ کنند، میتوانند آمریکا و غربِ را برای توقف توهین به قرآن کریم تحت فشار قرار دهند.
رهبر انصارالله یمن افزود: اگر ملتهای مسلمان به فعالسازی تحریم اقتصادی محصولات آمریکا و محصولات کشورهای حامی توهین به قرآن روی آورند، آنها را خوار و ذلیل خواهند کرد تا از این کار دست بکشند.
وی خاطرنشان کرد که مسلمانان باید برای تقویت رابطه خود با قرآن کریم تلاش کنند تا بتوانند مسئولیتهای مقدس خود را ایفا کرده و نقش جهانی و رسالتی خود را بازیافته و احیا کنند.
الحوثی با اشاره به اینکه تقویت رابطه مسلمانان با قرآن کریم، آنان را شایسته یاری، کمک و نصرت الهی میسازد، ابراز داشت که هدف قرار دادن رابطه مسلمانان با قرآن کریم، در رأس فهرست فعالیتهای یهودِ صهیونیست و پیروان آنها در آمریکا و غرب قرار دارد. صهیونیست ها و پیروان آنها میکوشند تا جایگاه و قداست قرآن کریم را در جان مسلمانان تخریب کرده و آنان را از هدایت یافتن به وسیله قرآن جدا سازند.
وی افزود که توجه به قرآن کریم باید در صدر اولویتهای مسلمانان باشد؛ یعنی تقویت پیوند با آن به معنای تثبیت قداست آن و فرهنگپذیری از فرهنگ قرآن است.
عبدالملک الحوثی گفت که موضع ملت یمن در برابر جنایت دشمنان در توهین به قرآن کریم و فعالسازی تحریمهای اقتصادی و در مسیر ایمانی، جهادی و آزادیخواهانه خود متبلور گشته است.
رهبر انصار الله یمن تصریح کرد که بسیار مهم است که موضعگیری در برابر جنایت دشمنان و توهین آنها به قرآن کریم، از برجستهترین موضوعات در فعالیتها و برنامههای مربوط به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) باشد.
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