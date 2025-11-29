مقاومت میکروبی به مرز تهدید جدی سلامت رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عفتالسادات میرمعینی با اشاره به هفته آگاهسازی و پیشگیری از مقاومت آنتیبیوتیکی اظهار کرد: پدیده مقاومت میکروبی یکی از ۱۰ چالش اصلی سلامت جهان است و متأسفانه رشد فزایندهای دارد.
وی با بیان اینکه ظهور و گسترش عوامل بیماریزای مقاوم به درمان، توان کشورها در کنترل عفونتهای رایج را تهدید میکند، افزود: هزینههای مستقیم و غیرمستقیم مقاومت میکروبی برای اقتصاد جهانی چشمگیر است و این روند با افزایش مرگومیر، ناتوانی بیماران و طولانیشدن دوره درمان همراه شده است.
میرمعینی خاطرنشان کرد: اقامت طولانی بیماران در بیمارستان، اجبار به استفاده از داروهای گرانتر و تحمل فشارهای اقتصادی سنگینتر تنها بخشی از پیامدهای این بحران روبهگسترش است.
به گفته وی، بدون داروهای مؤثر ضد میکروبی، بسیاری از درمانهای پیشرفته ازجمله شیمیدرمانی، انواع جراحی و پیوند اعضا با خطر جدی عفونتهای لاعلاج روبهرو میشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تأکید بر اینکه مقاومت میکروبی همه انسانها در هر سن، جنس و ملیت را تهدید میکند، افزود: گسترش سریع میکروبهای مقاوم بهویژه انواع چندمقاوم، عملاً امکان درمان بسیاری از بیماریها را از میان برده و جان بیماران را در معرض خطر مستقیم قرار داده است.
میرمعینی یادآور شد: کشف یک داروی جدید ضد میکروبی دستکم ۱۰ سال زمان و حدود یک میلیارد دلار هزینه نیاز دارد و این امر جایگزینی داروهای مؤثر را بسیار دشوار کرده است.
وی با انتقاد از مصرف نامناسب و بیرویه آنتیبیوتیکها در انسان، دام و کشاورزی، بیان کرد: تجویز غلط، مصرف خودسرانه، و نادیدهگرفتن دستورات پزشک سه عامل اصلی شکلگیری عفونتهای مقاوم هستند.
وی تأکید کرد: آنتیبیوتیکها روی بیماریهای ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا اثری ندارند اما همچنان در این موارد اشتباهاً تجویز یا مصرف میشوند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان کمبود آب سالم، بهداشت ناکافی، و ضعف کنترل عفونت در مراکز درمانی و جامعه را از عوامل تشدید مقاومت میکروبی دانست و افزود: استفاده گسترده آنتیبیوتیکها در دامداری و کشاورزی نیز به بروز و انتشار سریع سویههای مقاوم دامن زده است.
میرمعینی تشکیل همکاری سهجانبه سازمان جهانی بهداشت، فائو و سازمان جهانی سلامت دام برای مقابله با مقاومت میکروبی را اقدامی مهم خواند و گفت: برنامه اقدام جهانی مقابله با مقاومت میکروبی از سال ۲۰۱۵ فعال شده و گروه جدید رهبری جهانی مأموریت دارد از امنیت درمان نسلهای آینده محافظت کند.
وی در پایان تاکید کرد: مقابله با مقاومت میکروبی نیازمند همکاری فوری و همهجانبه تمام بخشهاست و بیتوجهی به آن، سلامت و امنیت غذایی جهان را با تهدیدی جدی مواجه میکند.
