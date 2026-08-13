برخورد خودرو با گاردریل در پل شاوو ۲ قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسوی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: امروز گزارش برخورد شدید یک خودرو با گاردریل فلزی پل شاوو در مسیر ترانزیتی شوش به اهواز به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: شدت برخورد موجب آتش‌سوزی خودرو شد که بلافاصله دو دستگاه خودروی آتش‌نشانی، امداد و نجات به همراه پنج آتش‌نشان به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شوش ادامه داد: متأسفانه دو مرد جوان حدود ۱۲ ساله و ۳۵ ساله بر اثر شدت آتش‌سوزی جان باختند.

موسوی گفت: یک مرد حدود ۲۷ ساله نیز در لحظات ابتدایی حادثه از خودرو خارج شده بود که عوامل اورژانس ۱۱۵ شاوور وی را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل کردند.

وی توضیح داد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل حادثه، با بهره‌گیری از تجهیزات هیدرولیکی پیکر دو فرد گرفتار در خودرو را خارج کردند.

موسوی اظهار کرد: نیروهای عملیاتی پس از مهار کامل آتش، خنک‌سازی محل، انتقال خودرو با جرثقیل، مسیر را برای تردد وسایل نقلیه بازگشایی کردند.

وی تأکید کرد: علت وقوع حادثه از سوی پلیس راهور در دست بررسی است و جزئیات تکمیلی پس از اعلام نظر کارشناسان اطلاع‌رسانی می‌شود.