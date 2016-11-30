فهرست رشته های دانشگاه آزاد دارای مجوز یک بار پذیرش اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست تمام رشته های دارای مجوز یکبار پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در تمام مقاطع تحصیلی را اعلام کرده است.

این فهرست شامل بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ رشته دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است که مجوز یکبار پذیرش را از وزارت علوم دریافت کرده اند.

داوطلبان دانشگاه آزاد اسلامی برای اطلاع بیشتر می توانند به سایت وزارت علوم بخش دفتر گسترش آموزش عالی به نشانی http://www.msrt.ir/fa/gostaresh/Pages/Home.aspx مراجعه کنند و از مجوز رشته ها مطلع شوند.

به گزارش مهر، پیش از این مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم درخصوص تایید تمام رشته های دانشگاه آزاد به مهر گفت بود، وزارت علوم فقط حدود ۴ هزار و ۶۰۰ رشته دانشگاه آزاد را تایید کرده که برروی سایت وزارت علوم قرار دارد و تایید تمام رشته های دانشگاه آزاد تا مهر ۹۵ و قبل از آن صحت ندارد.