درخواست ۴.۷ میلیون آمریکایی برای جایگزینی «کلینتون» بجای «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، حدود ۴.۷ میلیون آمریکایی با امضای طوماری (دادخواستی) اینترنتی از اعضای مجمع برگزینندگان (الکترال کالج) خواسته‌اند رای خود را از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، پس بگیرند و از هیلاری کلینتون حمایت کنند.

این طومار، ماه گذشته میلادی از سوی «دانیل برزنوف» مددکار اجتماعی، راه‌اندازی شده و هدفش جمع‌آوری دستکم شش میلیون امضا است.

برزنوف در این طومار استدلال کرده است با توجه به اینکه هیلاری کلینتون آرای مردمی بیشتری به دست آورده است، اعضای مجمع برگزینندگان باید به این خواست مردم احترام بگذارند.

در این طومار آمده است اعضای مجمع برگزینندگان از نظر قانونی می‌توانند رای خود را تغییر دهند؛ آنان باید در ۱۹ دسامبر (۲۹ آذر) که به‌ طور رسمی به رئیس‌جمهور رای می‌دهند، طبق خواست مردم به هیلاری کلینتون رای دهند.

در این طومار، ترامپ فردی «نامناسب» برای ریاست‌جمهوری آمریکا دانسته شده و آمده است وی بسیاری از آمریکایی‌ها را قربانی می‌کند.

بر اساس این طومار، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا «قلدر» و «دروغگو» با سابقه تجاوز جنسی است که بی‌تجربگی وی برای این کشور خطرناک است.

در این طومار، سیستم انتخاباتی آمریکا غیر دموکراتیک خوانده‌ شده و از اعضای مجمع برگزینندگان خواسته‌ شده انتخابی دموکراتیک داشته باشند.

بر اساس قانون انتخاباتی آمریکا، اعضای مجمع برگزینندگان اجباری در پذیرش رای مردمی ندارند و می‌توانند بدون در نظر گرفتن نتایج آرای عمومی، انتخاب خود را داشته باشند.

در انتخابات ریاست‌‍ جمهوری ۸ نوامبر (۱۸ آبان) درحالی‌که بیشتر مردم آمریکا به کلینتون رای دادند اما ترامپ با کسب اکثریت آراء مجمع برگزینندگان، رئیس‌جمهور منتخب این کشور لقب گرفت.

ترامپ از مجموع ۵۳۸ رای مجمع برگزینندگان، ۲۹۰ رای و کلینتون ۲۲۸ رای به دست آورد.

ترامپ پیشتر از سیستم مجمع برگزینندگان انتقاد کرده و گفته بود وی به این سیستم «احترام» می‌گذارد، اما روش آرای مردمی را ترجیح می‌دهد. بااین‌حال، وی پس از پیروزی، سیستم انتخابات آمریکا را کارآمد توصیف کرد.

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، شهرهای مختلف این کشور صحنه برگزاری اعتراضات مردمی علیه وی و سیستم انتخاباتی آمریکا بوده است.