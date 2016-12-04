پرداخت وام به بورسیه های گذشته/مرحله اول وام ویژه دکتری واریزشد

ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند پرداخت وام ویژه دکتری گفت: ثبت تقاضای وام ویژه دکتری مرحله اول، برای سه ماه پاییز (مهر، آبان و آذر) سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۲۵ مهر ۹۵ تا ۲۵ آبان ۹۵، در سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم انجام گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر واریز مرحله اول وام ویژه دکتری به حساب دانشجویان آغاز شده است و صندوق رفاه دانشجویان به طور متوسط به هر دانشجو ۷۰۰ هزار تومان وام پرداخت می کند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه این وام به تمام متقاضیان واجد شرایط در مرحله اول پرداخت شده است، افزود: دانشجویانی که دارای پایان نامه های کاربردی هستند، ۷۵۰ هزارتومان و دانشجویان رشته های عادی ۶۵۰ هزار تومان دریافت می کنند.

وی ادامه داد: به طور متوسط هر سه ماه یکبار حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزارتومان به هر دانشجوی دکتری پرداخت می شود.

یزدان مهر با اشاره به اعتبار وام ویژه دکتری افزود: درحال حاضر صندوق رفاه دانشجویان حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای این وام اختصاص داده و همچنین با چند بانک مذاکره کرده تا با یک هم افزایی بتواند، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان به دانشجویان دکتری تسهیلات ارایه دهد.

وی درباره بازپرداخت وام ویژه دکتری نیز گفت: بعد از فارغ التحصیلی این وام را با یک تنفس یک ساله یا ۹ ماهه دریافت خواهیم کرد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: علاوه بر دانشجویان مذکور دانشجویان بورسیه دوره گذشته که به علت عدم اخذ اعلام نیاز تاکنون جایابی نشده و حکم بورس آنها صادر نشده هم مشابه سایر دانشجویان روزانه وام ویژه دکتری دریافت می کنند.