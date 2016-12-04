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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹

آلمان ۵۰ نفر از پناهجویان افغانستانی را به اجبار اخراج می کند

آلمان ۵۰ نفر از پناهجویان افغانستانی را به اجبار اخراج می کند

دولت برلین یک گروه ۵۰ نفری از پناهجویان افغانستانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده است را به اجبار اخراج می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، آلمان یک گروه ۵۰ نفری از پناهجویان افغانستانی که درخواست پناهندگی شان مورد پذیرش قرار نگرفته است را در چند روز آینده به اجبار به کشورشان باز می گرداند.

این درحالی است که «پرو ازول» سازمان حامی پناهجویان از برنامه اخراج پناهجویان افغانستانی به کشورشان به شدت انتقاد کرد.

 این سازمان، امنیت در افغانستان را بحرانی توصیف کرد و گفت که وضعیت سیاسی و اقتصادی در این کشور در اوج آشفتگی خود قرار دارد.

 از دیگر سو اما مجله «ولت» به نقل از «پیتر تاوبر» دبیر کل حزب «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان نوشت که وی از بازگشت پناهجویان افغانستانی به زادگاهشان حمایت می کند.

پیتر تاوبر در این خصوص گفت: در افغانستان مناطقی وجود دارند که در آن می توان در امنیت زندگی کرد و بنابراین کسانی که بر اساس قانون نمی توانند در آلمان به عنوان پناهنده پذیرفته شود، باید به این مناطق فرستاده شوند.

کد مطلب 3840085

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