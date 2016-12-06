احتمال کولاک و یخبندان در جاده های کوهستانی آذربایجان شرقی

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف در روز جاری گفت: امروز صبح در اکثر شهرهای استان و به خصوص نواحی شمالی آذربایجان شرقی شاهد بارش برف بودیم که شامانه بارشی در استان فعال بود.

وی با بیان اینکه در تبریز، اهر، کلیبر، ورزقان و مرند شاهد بیشترین بارش ها با پنج میلی متر بودیم، ابراز داشت: از بعداز ظهر امروز این سامانه بارشی از استان خارج شد.

معاون اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تا پنج شنبه ظهر جو آرامی را در استان خواهیم داشت، افزود: احتمال کولاک و یخبندان در جاده های کوهستانی وجود دارد. همچنین شدت باد احتمالا افزایش می یابد.

اشجعی با بیان اینکه تا آخر هفته شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود، گفت: دمای هوای تبریز هم اکنون منفی ۹ درجه زیر صفر است که نسبت به مدت مشابه روز گذشته ۱۲ درجه سردتر شده است.