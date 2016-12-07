دستگیری شکارچیان در سرخه/ لاشه ۲راس قوچ وحشی کشف شد

رضا شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به دستگیری شکارچیان دو راس قوچ وحشی در سرخه، توضیح داد: به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر حضور شکارچیان غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع خنار٬ نیروهای یگان محیط زیست این اداره عازم منطقه مذکور شدند و ضمن کنترل مسیرهای خروجی منطقه و کسب اطلاعات مبنی بر حمل لاشه شکار از محل، شکارچیان مختلف را با حکم قضایی و همراهی نیروی انتظامی دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از این منزل تعداد یک قبضه سلاح گلوله زنی، یک قبضه سلاح ساچمه زنی، بالغ بر هفت کیلوگرم گوشت و لاشه شکار از دو راس قوچ وحشی، پنج قبضه چاقو، سه دستگاه دوربین چشمی، ۱۰ عدد فشنگ تفنگ گلوله زنی، پنج عدد فشنگ ساچمه ای کالیبر ۱۲، سه عدد فشنگ سلاح جنگی کلت کمری، شش عدد مرمی گلوله و یک عدد فشنگ سلاح برنو کشف و ضبط شد.

رئیس حفاظت از محیط زیست سرخه با بیان اینکه متهمان این پرونده پس از تشکیل پرونده برای مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، گفت: براساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست٬ جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هریک قوچ وحشی معادل ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شده که متهمان علاوه بر جریمه به نفع دولت بایستی ۲۰۰ میلیون ریال به حساب جرائم شکار و صید واریز کنند.

شاه محمدی با بیان اینکه تخلفات شکارچیان باید به صورت مجدانه بررسی شده و با بیشترین مجازات با آنها برخورد شود، ابراز داشت: یکی از متخلفان دستگیر شده از شکارچیان حرفه ایی و باسابقه استان بوده که همه ساله باتمام بیرحمی و با اطمینان خاطر اقدام به شکار غیر مجاز و فروش گوشت می کرده است.

وی افزود: منطقه شکار ممنوع خنار یکی از زیست گاه های بسیار زیبا و بی نظیر در استان و حتی کشور است که گونه های جانوری و گیاهی گوناگون و بی نظیری در این منطقه وجود دارند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرخه، گفت: محیط زیست منابع طبیعی و خدادادی است که متعلق به زمان و مکان خاصی نیست و باید امانت دار این گنجینه های بی نظیر الهی برای آیندگان باشیم که در این راه همراهی مردم در حفاظت و حراست از این منابع بسیار راهگشا خواهد بود.