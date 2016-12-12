لاشه ۲ راس قوچ در سرخه کشف شد/ دستگیری شکارچیان متخلف

رضا شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه لاشه دو راس قوچ به همراه ادوات شکار همزمان با دستگیری شکارچی متخلف در منطقه شکار ممنوع خنار سرخه کشف و ضبط شد، ابراز داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان درحین گشت و کنترل مناطق و زیستگاه های حیات وحش حوزه استحفاظی و طی برقراری تماس از سوی یکی از همیاران حفاظت محیط زیست در خصوص استماع شلیک گلوله و تردد مشکوک یکدستگاه خودرو پژو نقره ای و ارتباط آن با یکی از افراد بومی منطقه اقدام به انجام گشت و کنترل تخصصی و نامحسوس کرده که در نهایت این امر به کشف لاشه دو راس قوچ انجامید.

وی افزود: به دلیل وجود مسیرهای متعدد در منطقه برای رفع ظن احتمالی متخلف یا متخلفان در صورت مشاهده همکاران محیط بان پس از هماهنگی با واحد انتظامی سرخه مبنی بر احتمال وقوع تخلف در کنار ارائه اطلاعات مربوط به خودرو مذکور، محل را به سمت منطقه شکارممنوع خنار ترک که مقارن ساعت سه بامداد یکشنبه باهمکاری عوامل ناجا یکدستگاه خودروی پیکان وانت پس تعقیب وگریز نیم ساعته در جاده سیلو سرخه-سمنان دستگیر شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سرخه همچنین گفت: از خودروی متخلف لاشه دوراس قوچ وحشی، دوقبضه اسلحه گلوله زنی، سه عدد دوربین چشمی، یک عدد دوربین فاصله یاب، سه قبضه چاقو و یک تبر کشف و ضبط شد.

شاه محمدی بیان داشت: شکارچی متخلف پس از دستگیری طی دستور قاضی کشیک بازداشت و دو نفر دیگر متهمان که به محض مشاهده دستگیری همدستشان متواری شده بودند نیز خود را به محل کلانتری مرکزی شهرستان سرخه معرفی کردند.

وی افزود: متهمان پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند که علاوه بر مجازات کیفری برای دو راس قوچ جریمه ای ۲۰میلیون تومانی در انتظار آنها خواهد بود.

این دومین کشف شکار غیرمجاز طی یک هفته اخیر در منطقه خنار سرخه است.