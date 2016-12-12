نظر جالب مردم درباره تغییر واحد پول ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اله داد دیشب در برنامه پایش در مورد تاثیر تغییر واحد پولی بر اقتصاد ایران گفت: تغییررسمی واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» تاثیر محسوسی بر اقتصاد کشورمان ندارد و تغییر ۸ میلیارد قطعه اسکناس مستلزم هزینه سنگینی است.

وی ادامه داد: مصوبه دولت در زمینه تغییررسمی واحد پول ملی از «ریال» به «تومان» اقدامی برای تسهیل نسبی مبادلات اقتصادی آحاد جامعه است که این تغییر در شرایط اقتصاد فعلی کشور که رکود اقتصادی گسترده، کسری بودجه، بیکاری در سطح گسترده و ... است، برای دولت بسیار سنگین تمام خواهد شد.

الله داد گفت : رفرم یا اصلاح پولی به معنای حذف چند صفر و تغییر واحد پول عند الزوم، فرآیندی است که در اولویتهای بانک قرار دارد. در این زمینه مطالعات جامعی در بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته و پیش نیازهای آن به طور کامل شناسایی شده است. بنابر این مطالعات، اجرایی ساختن آن مستلزم دستیابی به ثبات اقتصاد کلان از جمله تورم تک رقمی پایدار است. بنابر این مصوبه اخیر با موضوع فوق متمایز بوده و نباید با آن خلط شود.

ترکیه، تجربه موفق

این اقتصاددان گفت : ترکیه کشوری اروپایی با بستری جهان سومی است که به یک‌باره شش صفر را از پول ملی خود در سال ۲۰۰۵ میلادی حذف کرد. تورم در ترکیه از ابتدای دهه ۸۰ آغاز شده و با شتاب به پیش رفت.

وی تصریح کرد : از آغاز سال ۲۰۰۵ اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید منتشر شدند. هر لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم است و به این ترتیب ترکیه در یک مرحله شش صفر را از اسکناس حذف کرد. ترکیه با کاهش حقوق افراد امکان انقباض سیستم پولی کشور را ایجاد کرد و با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول تورم را مهار کرد. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.

این استاد دانشگاه گفت : یکی از مشکلات فعلی برای تغییر واحد پولی این است که از یاد برده‌اند که کشور ترکیه ۲۰ سال پیش ۶ صفر از پول ملی خود را حذف کرده‌اند. بنابراین ذهنیت افراد و آحاد جامعه عدد ظاهری واحد پول است و این فرآیند یک شبه ایجاد نمی شود.

وی افزود : دولت معتقد است که صفرهای زائد مبادلات را بسیار دشوار کرده است و برای سهولت در امر مبادلات تغییر واحد پول ملی را ضروری می داند، این در حالی است که قائم مقام بانک مرکزی گفته است :حذف صفرهای زائد از پول ملی ضروری به نظر می‌رسد، ولی برای انجام آن نیاز داریم در اقتصاد ایران ثبات بیشتری برقرار شود، ثباتی که هنوز و به‌طور کامل محقق نشده است.

نظر جالب مردم در مورد تغییر واحد پولی

برنامه پایش دیشب در نظرسنجی خود از مردم پرسید : به نظرشما، بهترین تصمیم درباره واحدپول؟ ۱. تومان، ۱۰ریال فعلی شود۲. تومان، ۱۰هزار ریال فعلی شود ۳.تغییری نکند ۴. بجای این کارها، مشکلات تولید و اشتغال را حل کنند.

در پایان این برنامه بیش از ۷۸ درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند دولت به جای این کارها، مشکلات تولید و اشتغال را حل کند. ۸.۹۷ درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند هر تومان، ۱۰ ریال فعلی شود. ۸.۳۷ درصد از شرکت کنندگان به گزینه دو و ۳.۸۹ درصد گزینه یک را انتخاب کردند.