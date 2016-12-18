دولت جدید لبنان به ریاست «سعد الحریری» تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، کابینه جدید لبنان شامگاه یکشنبه به ریاست «سعد الحریری» تشکیل شد.

در همین راستا، «فواد فلیفل» دبیرکل کاخ نخست وزیری در نشستی خبری دستور رئیس جمهور درباره قبول استعفای «تمام سلام» نخست وزیر دولت پیشبرد امور، تکلیف سعد الحریری به عنوان نخست وزیر جدید و معرفی کابینه جدید دولت لبنان را قرائت کرد.

رسانه های لبنان با اعلام این خبر، فهرست وزرای کابینه جدید لبنان را منتشر کردند. بر اساس این گزارش غسان حاصبانی به عنوان وزیر بهداشت، مروان حماده وزیر آموزش و پرورش، طلال ارسلان وزیر مهاجرت، غازی زعیر وزیر کشاورزی، میشل فرعون وزیر مشاور دولت، علی قانصو وزیر مشاور دولت، علی حسن خلیل وزیر دارایی، محمد فنیش وزیر جوانان و ورزش، جان اوگاسبیان وزیر مشاور دولت، و یعقوب الصراف وزیر دفاع معرفی شده اند.

همچنین جبران باسیل وزیر امور خارجه و نهاد المشنوق وزیر کشور کنونی لبنان در سمت خود ابقا شده اند. در همین حال حسین الحاج حسن وزیر صنعت، سلیم جریصاتی وزیر دادگستری، محمد کباره وزیر کار، ایمن شقیر وزیر مشاور دولت، جمال الجراح وزیر ارتباطات، طلال المرعبی وزیر مشاور دولت، غطاس خوری وزیر فرهنگ، بیار رفول وزیر مشاور دولت، نقولا توینی وزیر مشاور دولت، بیار بوعاصی وزیر امور اجتماعی، طارق الخطیب وزیر محیط زیست، سزار ابوخلیل وزیر انرژی و آب، رائد الخوری وزیر اقتصاد و بازرگانی، عنایه عزالدین وزیر مشاور دولت و اوادیس کادنیان وزیر گردشگری معرفی شده اند.

در همین حال «سعد الحریری» طی سخنانی اولین ماموریت دولت جدید لبنان را دستیابی به قانون جدید انتخابات با همکاری پارلمان این کشور عنوان کرد.

قرار است وزرای کابینه روز چهارشنبه با «میشل عون» رئیس جمهور لبنان عکس یادگاری بگیرند و پس از آن نیز جلسه دولت به ریاست وی در کاخ بعبدا برگزار خواهد شد.

«میشل عون» رئیس جمهور لبنان در پی رایزنی با نمایندگان، سوم ماه نوامبر گذشته سعد الحریری را مامور تشکیل کابینه کرده بود.