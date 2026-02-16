محمد فاضلی دبیر دهمین جام قهرمانان بازی ویدیویی کشور (لیگ سیمرغ) در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: از اواخر آبانماه، دهمین دوره جام قهرمان بازیهای ویدیویی کشور با عنوان «لیگ سیمرغ هفت خان» که بخشی از رویداد بزرگ هفت خوان است، آغاز به کار کرد. ما کار را با ۱۰ بازی موبایلی ایرانی شروع کردیم که تا به امروز، نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر چه در رویدادهای آنلاین و چه در بخشهای حضوری ما شرکت کردهاند.
وی ادامه داد: این ۱۰ بازی که از بازیهای پرطرفدار بودند در سایت «بازیکو» قرار گرفتند. مسابقات این بازیهای موبایلی را برگزار کردیم و مجموع جوایز در نظر گرفته شده برای این رویداد، سه و نیم میلیارد تومان است که به بازیهای موبایلی ایرانی و بینالمللی تعلق خواهد گرفت.
دبیر دهمین جام قهرمانان بازی ویدیویی کشور گفت: از بیستوسوم بهمنماه، مسابقات حضوری خود را با ۴ بازی بینالمللی در نمایشگاه آغاز کردیم. طبق تفاهمنامهای که با انجمن ورزشهای الکترونیک داشتیم، نفرات برتر رشتههای حاضر در بخش حضوری ما از جمله بازیهای «eFootball Mobile»، «FC ۲۶» و «کانتر استرایک ۲(CS۲) »علاوه بر دریافت جایزه از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، مستقیماً به مرحله انتخابی تیم ملی راه پیدا میکنند.
وی افزود: بر اساس همان تفاهمنامه، Gran Turismo ۷ و eFootball Mobile را نیز در این نمایشگاه و در جریان این رویداد یکهفتهای برگزار خواهیم کرد که این دو بازی هم به جمع مسابقات انتخابی تیم ملی اضافه شدهاند. بنابراین، در رویداد «هفت خان» که از ۲۳ بهمن آغاز شده، ۵ بازی داریم که نفرات برترشان علاوه بر جوایز، به انتخابی تیم ملی راه مییابند.
فاضلی گفت: در ادامه برنامهها، بازی گل مراد را داشتیم که مراسم قرعهکشی و اهدای جوایز آن به صورت حضوری در نمایشگاه انجام شد.
وی ادامه داد: همچنین شرکت منچیکو در نمایشگاه حضور داشت و مجموعهای از مسابقات خود را در اینجا برگزار کرد. بازی دیگر، سفرهچی ایرانی است که مسابقات آن ازامروز بیستوهفتم بهمنماه به صورت حضوری آغاز شد.
دبیر دهمین جام قهرمانان بازی ویدیویی کشوراظهار کرد: هدف از برگزاری این هفته، این بود که برخلاف سالهای گذشته که هر رویداد را جداگانه برگزار میکردیم، امسال با یک سیاستگذاری جدید، تمام ظرفیتهای صنعت گیم و صنایع وابسته به آن را در طول یک هفته به نمایش بگذاریم. میخواهیم نشان دهیم این صنعت اگر مورد توجه قرار گیرد، چه از لحاظ اشتغالزایی، چه از نظر ارزآوری و درآمدزایی حتی میتواند با بخشهای کلیدی کشور مانند صادرات نفت رقابت کند. از دید ما، گیم یک چاه نفت بیپایان است. هر چقدر به آن اهمیت داده شود و هدفمند پیش برود، میتواند برای کشور درآمدزایی کند و جوانان ما از این مسیر کسب افتخار کنند.
وی افزود: شعار همیشگی ما این بوده است که بازی فقط سرگرمی نیست، بلکه یک افتخار است.
تلاش برای اثبات ظرفیت اقتصادی صنعت گیم
فاضلی خاطرنشان کرد: مسابقات بازیهای موبایلی ما به اتمام رسیده و نفرات برترشان مشخص و به ما اعلام شده است. قرعهکشی یکی از این بازیها (گل مراد) در ۲۴ بهمن در نمایشگاه انجام شد و برندگان آن مشخص شدند. سایر بازیهای موبایلی ایرانی نیز تا پایان نمایشگاه، برندگانشان قطعی میشود. اما در مورد مسابقات حضوری، رقابتها از ۲۳ بهمن آغاز شده و شرکتکنندگان بر اساس براکتبندی، مرحله به مرحله جلو میروند.
وی یادآور شد: انشاءالله مسابقات فینال برای روز ۲۹ بهمن برنامهریزی شده و نفرات برتر را در آیین اختتامیه همان روز معرفی خواهیم کرد. بعضی از بخشها به صورت تکحذفی برگزار میشود که شرکتکنندگان مراحل را پشت سر میگذارند.
دبیر لیگ سیمرغ هفت خوان گفت: با توجه به استقبال بالا و مشکلاتی که برخی دوستان در ثبتنام آنلاین به دلیل ضعف اینترنت داشتند، یک لیگ ویژه به نام «لیگ جاماندگان» راهاندازی کردیم. ثبتنام حضوری آن در خود نمایشگاه انجام میشود تا همه بتوانند شانس حضور در این مسابقات را داشته باشند؛ به خصوص که انتخابی تیم ملی هم در میان بوده و جوایز ارزندهای در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون هم برای مسابقات گرند توریسمو و ای-فوتبال موبایل که انتخابی تیم ملی هستند، تا ۲۸ بهمنماه ثبتنام حضوری داریم. برای این دو بازی، جوایز نقدی تعلق نمیگیرد و تنها به انتخابی تیم ملی راه مییابند.
فاضلی گفت: اتفاقی که در هفت خوان بازی در حال رخ دادن است، برای اولین بار در کشور انجام میشود. سطح برگزاری و استیج مسابقات در حد استانداردهای جهانی است. به نظر من همه باید از این رویداد حمایت کنند. این حرکت برای کمک به صنعت گیم است و ما باید این صنعت را به جلو ببریم. کسانی که رویدادهای دولتی را تحریم می کنند، شاید این صنعت برایشان مهم نباشد. وقتی یک اتفاق مثبت در هر برههای رخ میدهد، باید از آن حمایت کرد تا تقویت شود.
گیم؛ سرگرمی یا صنعت درآمدزا؟
وی افزود: اتفاقی که اکنون در برج میلاد در حال برگزاری است، برای اولین بار در کشور است؛ ۴ بازی بینالمللی، ۱۰ بازی موبایلی ایرانی، نمایشگاه و جشنواره سرمایهگذاری، همه را در یک هفته گرد هم آوردهایم تا به عموم و مسئولان نشان دهیم این ظرفیت چقدر حیاتی است. میخواهیم نشان دهیم این صنعت چقدر قوی است.
دبیر دهمین جام قهرمانان بازی ویدیویی کشور خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که دوستانی که چنین نقدهایی دارند، بیایند و از نزدیک ببینند. صنعت گیم کشور سالها رشد قابل توجهی نداشته است. توصیه میکنم همه عزیزان حداقل یک بار سر بزنند و کلاس کار را ببینند.
وی یادآور شد: ما از بهروزترین سیستمها استفاده کردهایم. یکی از نکات مهم امسال این بود که دولت از ظرفیت بخش خصوصی کمک گرفت. این نمایشگاه با همکاری بخش خصوصی برگزار شده است. سیستمها و کیسها با کارت گرافیکهای سری ۵۰ (مثل RTX ۵۰۹۰) دقیقاً منطبق با استانداردهای روز جهان هستند. بخش خصوصی و دولت دست به دست هم دادهاند تا این صنعت را به بهترین شکل به نمایش بگذارند.
فاضلی گفت: بحث تحریم و حواشی اینچنینی چیزی جز لطمه زدن به این صنعت در پی ندارد. فارغ از هر جریان دیگری، بازی و صنعت بازی ایران مهم است. همه باید این ظرفیت را نشان دهیم و قدرت این صنعت را به جامعه و مسئولین اثبات کنیم.
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